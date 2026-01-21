என் மலர்tooltip icon
      வரலாறு காணாத உச்சம்... ஒரேநாளில் மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை!
      வரலாறு காணாத உச்சம்... ஒரேநாளில் மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Jan 2026 1:18 PM IST
      • தங்கம் ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்தை கடந்து இப்போது ராக்கெட் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது.
      • வெள்ளி விலையும் ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்தை கடக்குமா? என பலர் கேட்டு வருகின்றனர்.

      தங்கம், வெள்ளி விலை கடந்த ஓராண்டுக்கு மேலாக புதிய பாதையில் பயணிக்கிறது. ஏற்றம்-இறக்கம் என்ற நிலை நீடித்தாலும், பெருமளவில் ஏறுமுகத்திலேயே இரண்டும் இருந்து புதிய உச்சத்தை தாண்டுகிறது.

      தங்கம் ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டுமா? என பேசி வந்த நிலையில், அதனையும் கடந்து இப்போது ராக்கெட் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. இதேபோல், வெள்ளி விலையும் ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்தை கடக்குமா? என பலர் கேட்டு வந்த சூழலில், ரூ.1 லட்சம் மட்டுமல்ல, ரூ.2 லட்சம் ஏன் ரூ.3 லட்சத்தையும் தாண்டி, அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

      இவ்வளவு நிலைகளை கடந்தும், மேலும் தங்கம், வெள்ளி விலை அதிகரித்து கொண்டே வருவதைதான் பார்க்க முடிகிறது. அந்த வரிசையில் நேற்றும் விலை உயர்ந்து இருந்தது.

      நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் கிராமுக்கு ரூ.450-ம், பவுனுக்கு ரூ.3,600-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 900-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்கப்பட்டது.

      இந்நிலையில் தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டது. சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,800 உயர்ந்து ரூ.1,14,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.350 உயர்ந்து ரூ.14,250-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

      இதனிடையே இன்று மதியமும் தங்கள் விலை உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. இன்று காலை சவரனுக்கு ரூ.2,800 கூடிய நிலையில், தற்போது மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 1,320 கூடியுள்ளது.

      சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.4,120 உயர்ந்து ரூ.1,15,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.515 உயர்ந்து ரூ.14,415-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.340-க்கும் பார் வெள்ளி 3 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

      20-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,200

      19-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,07,600

      18-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,240

      17-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,06,240

      16-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,840

      கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

      20-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.340

      19-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.318

      18-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.310

      17-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.310

      16-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.306

