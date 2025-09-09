Live
      கொழுப்பை குறைக்கும் குடம் புளி
      கொழுப்பை குறைக்கும் குடம் புளி

      9 Sept 2025
      • உடலானது கொழுப்பை உருவாக்க பயன்படுத்தும் சிட்ரேட் லைஸ் என்ற நொதியின் செயல்பாட்டை தடுக்கக்கூடியவை.
      • குடம் புளியை உணவில் சேர்ப்பது வயிறு வீக்கத்தையும், இன்சுலின் அளவையும் குறைக்க உதவும்.

      உணவில் புளிப்பு சுவைக்காக சேர்க்கப்படும் புளி வகைகளுள் பழமையான ஒன்று குடம் புளி. மலையாளத்தில் மலபார் புளி என்றும், கன்னடத்தில் உப்பேஜ் என்றும் அழைக்கப்படும் இது, தென்னிந்திய சமையலில் பரவலாக இடம் பெறுகிறது.

      இந்த புளியில் ஹைட்ராக்ஸி சிட்ரிக் அமிலம் (எச்.சி.ஏ.) என்னும் பைட்டோ கெமிக்கல்கள் உள்ளன. அவை கொழுப்பை எரிக்கும் திறன் கொண்டவை. குறிப்பாக உடலானது கொழுப்பை உருவாக்க பயன்படுத்தும் சிட்ரேட் லைஸ் என்ற நொதியின் செயல்பாட்டை தடுக்கக்கூடியவை.

      பசி உணர்வையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவை. அதனால் உடல் எடையை குறைப்பதற்கு இந்த புளி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

      அத்துடன் குடம் புளியை உணவில் சேர்ப்பது வயிறு வீக்கத்தையும், இன்சுலின் அளவையும் குறைக்க உதவும். ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தவும், செரிமான செயல்முறையை தூண்டவும், மகிழ்ச்சிக்கான ஹார்மோனை வெளியிடவும் வழிவகை செய்யும். வயிற்று புண் ஏற்படாமல் தடுக்கும். இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், கொழுப்பை கட்டுப்படுத்தவும் உடலில் இருக்கும் நச்சுக்களை நீக்கவும், எலும்புகளை வலுப்படுத்தவும் துணைபுரியும்.

