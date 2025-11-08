Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      தளபதி கச்சேரி ஆரம்பம்..! இன்று மாலை 6.03-க்கு வெளியாகிறது ஜனநாயகன் பர்ஸ்ட் சிங்கிள்
      X

      தளபதி கச்சேரி ஆரம்பம்..! இன்று மாலை 6.03-க்கு வெளியாகிறது "ஜனநாயகன்" பர்ஸ்ட் சிங்கிள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Nov 2025 11:23 AM IST
      ஜனநாயகன் பொங்கலை முன்னிட்டு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 9-ந்தேதி வெளியாகும்.

      எச். வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து முடித்துள்ள திரைப்படம் 'ஜனநாயகன்'. இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜூ, பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

      இத்திரைப்படம் குறித்து மக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்ப்பார்ப்பு இருக்கிறது. ஏனென்றால் இப்படமே நடிகர் விஜய் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படமாக இருக்கும் எனவும் அதற்கு பின் முழுநேர அரசியலில் விஜய் ஈடுபடபோவதாக கூறப்படுகிறது.

      மேலும் இப்படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கலை முன்னிட்டு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 9-ந்தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து உள்ளது.

      ஜனநாயகன் முதல் பாடல் இன்று (நவம்பர் 8) வெளியாகும் என படக்குழு நேற்று முன்தினம் போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்திருந்தது.

      இந்நிலையில், 'தளபதி கச்சேரி' எனத் தொடங்கும் அந்த பாடல் இன்று மாலை 6.03-க்கு வெளியாகிறது என கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் வீடியோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

      இந்த வீடியோவில் விஜய் நடிப்பில் வெளியான ஹிட் படங்களின் பாடல்கள் மீண்டும் நினைவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

      இந்த பாடல் விஜய் குரலில் இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

      Thalapathy Jana Nayagan vijay First single song தளபதி விஜய் ஜன நாயகன் முதல் பாடல் 
      Next Story
      ×
        X