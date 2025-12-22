Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      ஜனநாயகனோடு மோதும் பராசக்தி... புது ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!
      X

      ஜனநாயகனோடு மோதும் பராசக்தி... புது ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Dec 2025 7:16 PM IST (Updated: 22 Dec 2025 7:17 PM IST)
      • சிவகார்த்திகேயனின் 25வது படம்.
      • முன்னதாக படம் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது.

      சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயனின் நடித்துள்ள படம், 'பராசக்தி'. இது சிவகார்த்திகேயனின் 25வது படம். ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் Dawn Pictures தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் அதர்வா, ரவி மோகன் மற்றும் ஃபசில் ஜோசப் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். நாயகியாக ஸ்ரீலீலா நடித்துள்ளார்.

      இப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் முடிவடைந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் படத்தின் புது ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி படம் ஜனவரி 10ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. முன்னதாக படம் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது.

      ஜனவரி 9ஆம் தேதி விஜய்யின் கடைசிப் படமான ஜனநாயகன் வெளியாகும் நிலையில், அதற்கு போட்டியாக ஜன.10 வெளியாகிறது பராசக்தி.


      Parasakthi Sivakarthikeyan Pongal Jana Nayagan பராசக்தி சிவகார்த்திகேயன் பொங்கல் ஜன நாயகன் 
      Next Story
      ×
        X