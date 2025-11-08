என் மலர்
முற்றிலும் புதிய வென்யூவை தொடர்ந்து N லைன் மாடலையும் களமிறக்கிய ஹூண்டாய்
- புதிய ஹூண்டாய் வென்யூ N லைன் மாடலில் ஹூண்டாயின் 1.0 லிட்டர் GDi டர்போ பெட்ரோல் யூனிட் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
- 118bhp பவர், 172Nm டார்க் வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டிருக்கிறது.
புதிய ஹூண்டாய் வென்யூ N லைன் இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. புதிய வென்யூ N லைன் விலை ரூ.10.55 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மாடல் மூன்று வேரிண்ட்கள் மற்றும் இரண்டு பவர்டிரெய்ன் ஆப்ஷன்களில் கிடைக்கிறது. இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் செயல்பாடுகள் தொடங்கியதில் இருந்து அதன் புனே ஆலையில் இருந்து வெளிவரும் முதல் புதிய ஹூண்டாய் தயாரிப்பு இதுவாகும்.
N லைன் மாடல் வழக்கமான வென்யூவுடன் உள்புறம் மற்றும் வெளிப்புற தோற்றத்தின் பெரும்பகுதியைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது. ஆனால் பம்பர்கள், சக்கரங்கள் மற்றும் நிறங்கள் மட்டும் N லைன் மாலுக்கு ஏற்ப வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. அம்சங்களைப் பார்க்கும்போது, இது வென்யூ மாடலின் HX8 மற்றும் HX10 வேரியண்ட்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் அதே அம்சப் பட்டியலைப் பெற்று இருப்பதை கவனிக்க முடியும்.
டாப் என்ட் N10 வேரியண்ட் லெவல் 2 ADAS, இரட்டை வளைந்த 12.3-இன்ச் பனோரமிக் டிஸ்ப்ளே, ஆட்டோ IRVM, LED இன்டிகேட்டர்கள், பவர்டு டிரைவர் சீட், ரிக்ளைனிங் ரியர் சீட், பின்புற ஜன்னல் சன்ஷேட், 8 ஸ்பீக்கர்களுடன் கூடிய போஸ் சவுண்ட் சிஸ்டம், ஹூண்டாய் ப்ளூ-லிங்க் மற்றும் க்ளோவ் பாக்ஸ் கூலிங் போன்ற அம்சங்களைப் பெறுகிறது.
புதிய ஹூண்டாய் வென்யூ N லைன் மாடலில் ஹூண்டாயின் 1.0 லிட்டர் GDi டர்போ பெட்ரோல் யூனிட் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இது 118bhp பவர், 172Nm டார்க் வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டிருக்கிறது. இந்த என்ஜின் 6-ஸ்பீடு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் அல்லது 7-ஸ்பீடு டூயல் கிளட்ச் டிரான்ஸ்மிஷன் வழங்கப்படுகிறது. டாப் என்ட் N10 வேரியண்டில் டிராக்ஷன் மற்றும் டிரைவ் மோட்களுடன் வருகிறது.
இந்திய சந்தையில் புதிய ஹூண்டாய் வென்யூ N லைன் மாடல் கியா சொனெட் X லைன், டாடா நெக்சான் ரெட் டார்க் ரேஞ்ச், மஹிந்திரா XUV 3XO டர்போ ரேஞ்ச், மாருதி Fronx டர்போ, ஸ்கோடா கைலாக் மற்றும் டொயோட்டா அர்பன் க்ரூஸர் ஆகியவை போட்டியாக அமைகின்றன.