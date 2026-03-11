என் மலர்
Instagram Down: உலகளவில் இன்ஸ்டாகிராம் திடீர் முடக்கம் - பயனர்கள் அவதி
- செயலியை அணுகுவதில் 71% சிக்கல்.
- #InstagramDown என்ற ஹேஷ்டேக் மூலம் தங்களது அதிருப்தியைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மெட்டா நிறுவனத்தின் இன்ஸ்டாகிராம் உலகின் முன்னணி சமூக ஊடகங்களில் ஒன்றாக உள்ளது.
இந்நிலையில் இன்று காலை முதல் இன்ஸ்டாகிராம் உலகளவில் பெரிய அளவிலான தொழில்நுட்பக் கோளாறுகளால் முடங்கியுள்ளது.
காலை முதல் இன்ஸ்டாகிராம் செயலியில் ஏற்பட்ட கோளாறால் ஆயிரக்கணக்கான பயனர்கள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
பயனர்கள் தங்களது 'டைரக்ட் மெசேஜ்' பக்கத்தை அணுக முடியவில்லை. நோட்டிபிகேஷன் வந்தாலும், மெசேஜ் பக்கம் காலியாக தெரிவதாகப் புகார் அளித்துள்ளனர்.
தேடல் வசதி வேலை செய்யவில்லை என்றும், காண்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் உள்ளவர்கள் மறைந்துவிட்டதாகவும் நெட்டிசன்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இணையதள சிக்கல்களை கண்காணிக்கும் 'டவுன் டிடெக்டர்' தளத்தின்படி, இதுபோல சுமார் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் பதிவாகியுள்ளன. இதில் பெரும்பாலான புகார்கள் அமெரிக்காவிலிருந்தும், குறிப்பிடத்தக்க புகார்கள் இந்தியாவில் இருந்தும் பதிவாகி உள்ளன.
71% புகார்கள் செயலியை அணுகுவதிலும், 19% புகார்கள் சர்வர் இணைப்பு தொடர்பாகவும், 5% புகார்கள் Feed தொடர்பாகவும் பதிவாகியுள்ளன.
பலர் எக்ஸ் தளத்தில் #InstagramDown என்ற ஹேஷ்டேக் மூலம் தங்களது அதிருப்தியைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.