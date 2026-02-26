என் மலர்
இந்தியா
உலகத் தலைவர்களிலேயே முதலிடம்: இன்ஸ்டாகிராமில் 100 மில்லியன் மைல்கல்லை எட்டிய பிரதமர் மோடி
- பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2014 இல் இன்ஸ்டாகிராமில் இணைந்தார்.
- தனது சர்வதேச சகாக்களை விட குறிப்பிடத்தக்க முன்னிலை வகிக்கிறார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு பெரிய டிஜிட்டல் மைல்கல்லைக் கடந்து, இன்ஸ்டாகிராமில் 100 மில்லியன் பின்தொடர்பவர்களைக் குவித்த முதல் உலகத் தலைவர் மற்றும் அரசியல்வாதி என்கிற சாதனையை படைத்துள்ளார்.
பிரதமர் மோடி கடந்த 2014-ல் இன்ஸ்டாகிராமில் இணைந்தார். கடந்த பத்தாண்டுகளில் அவரது கணக்கு சீராக வளர்ந்து, உலகில் அதிகம் பின்தொடரப்படும் கணக்காக உருவெடுத்துள்ளது.
இந்த தளம் அதிகாரப்பூர்வ ஈடுபாடுகள், சர்வதேச வருகைகள், பொது தொடர்பு முயற்சிகள், கலாச்சார தருணங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட பிரதிபலிப்புகளின் காட்சிகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது பரந்த மற்றும் மாறுபட்ட பார்வையாளர்களுடன் இணைக்க அவருக்கு உதவுகிறது.
இந்த சாதனையின் மூலம், பிரதமர் மோடி இப்போது இன்ஸ்டாகிராமில் உலகத் தலைவர்களில் முதலிடத்தில் உள்ளார். தனது சர்வதேச சகாக்களை விட குறிப்பிடத்தக்க முன்னிலை வகிக்கிறார்.
பிரதமரின் பின்தொடர்பவர்களின் எண்ணிக்கை 43.2 மில்லியன் பின்தொடர்பவர்களுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும்.
இந்தோனேசிய அதிபர் பிரபோவோ சுபியாண்டோ 15 மில்லியன் பின்தொடர்பவர்களுடன், பிரேசில் அதிபர் லூயிஸ் இனாசியோ லுலா டா சில்வா 14.4 மில்லியன் பின்தொடர்பவர்களுடன், துருக்கிய அதிபர் ரெசெப் தையிப் எர்டோகன் 11.6 மில்லியன் பின்தொடர்பவர்களுடன், அர்ஜென்டினா அதிபர் ஜேவியர் மிலே 6.4 மில்லியன் பின்தொடர்பவர்களுடன் உள்ளிட்ட பிற உலகத் தலைவர்கள் மிகவும் பின்தங்கியுள்ளனர்.