Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » தொழில்நுட்பம்அறிந்து கொள்ளுங்கள்

      அறிந்து கொள்ளுங்கள்

      Link a Reel... இன்ஸ்டாவில் விருப்பமான ரீல்ஸ் வீடியோக்களை தொடர்ச்சியாக பார்க்க புதிய அம்சம்
      X

      Link a Reel... இன்ஸ்டாவில் விருப்பமான ரீல்ஸ் வீடியோக்களை தொடர்ச்சியாக பார்க்க புதிய அம்சம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Aug 2025 11:42 AM IST
      • இன்ஸ்டாகிராமில் 'Link a Reel' என்ற புதிய அம்சத்தை மெட்டா அறிமுகம் செய்துள்ளது.
      • ஒரு தொடராக ரீல்ஸ்களைப் பார்க்க இந்த அம்சம் உதவும்.

      இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில், வாட்ஸ் அப், இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் மற்றும் பிற சமூக ஊடக தளங்களே இளைஞர்களின் உலகை ஆட்சி செய்கிறது.

      உலகெங்கிலும் உள்ள கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த சமூக ஊடகங்களில் தங்கள் தினசரி வாழ்க்கை நிகழ்வுகளையும், சம்பவங்களையும் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள்.

      கடந்த சில ஆண்டுகளில், சமூக ஊடக தளங்கள், குறிப்பாக இன்ஸ்டாகிராம், உலகளவிலும் இந்திய அளவிலும் மிகப்பெரிய சமூக ஊடகமாகவும், வணிகத் தளமாகவும் உருவாகி வருகிறது.

      இந்நிலையில், இன்ஸ்டாகிராம் பயனர்களுக்கு வசதியாக 'Link a Reel' என்ற புதிய அம்சத்தை மெட்டா அறிமுகம் செய்துள்ளது.

      இதன்மூலம் போஸ்ட் செய்யப்படும் ரீல்ஸ்களுக்கு அடுத்து எந்த ரீல்ஸ் வர வேண்டும் என்பதை செட் செய்ய முடியும். ஒரு தொடராக ரீல்ஸ்களைப் பார்க்க இந்த அம்சம் உதவும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      Instagram social media இன்ஸ்டாகிராம் சமூக வலைத்தளம் ரீல்ஸ் Reels இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் 
      Next Story
      ×
        X