என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்வழிபாடு

      வழிபாடு

      Today Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 9 மார்ச் 2026: தேய்பிறை சஷ்டி விரதம்
      X

      Today Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 9 மார்ச் 2026: தேய்பிறை சஷ்டி விரதம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 March 2026 7:00 AM IST (Updated: 9 March 2026 7:00 AM IST)
      • மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி புன்னைமர வாகனத்தில் கண்ணன் அலங்காரம்.
      • திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-25 (திங்கட்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : சஷ்டி நள்ளிரவு 11.58 மணி வரை பிறகு சப்தமி

      நட்சத்திரம் : விசாகம் மாலை 4.44 மணி வரை பிறகு அனுஷம்

      யோகம் : மரண, சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      திருவான்மியூர், பெசன்ட்நகர், திருமயிலை, திருவிடைமருதூர் சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்

      இன்று தேய்பிறை சஷ்டி விரதம். மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி புன்னைமர வாகனத்தில் கண்ணன் அலங்காரம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. திருப்பரங்குன்றம் ஸ்ரீ ஆண்டவர் புறப்பாடு. சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சனம். நத்தம் வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயாசனப் பெருமாளுக்கு காலையில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு.

      கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதருக்கு காலையில் பால் அபிஷேகம். திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத்சுந்தர குசாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மகாலிங்க சுவாமி, திருமயிலை ஸ்ரீ கற்பகாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர், திருவான்மியூர் ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மருந்தீஸ்வரர், பெசன்ட்நகர் ஸ்ரீ அராளகேசி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு சோமவார அபிஷேகம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம். பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-பக்தி

      ரிஷபம்-லாபம்

      மிதுனம்-பரிசு

      கடகம்-இன்பம்

      சிம்மம்-உறுதி

      கன்னி-பாராட்டு

      துலாம்- பரிவு

      விருச்சிகம்-மகிழ்ச்சி

      தனுசு- உண்மை

      மகரம்-வெற்றி

      கும்பம்-புகழ்

      மீனம்-பணிவு

      Spirituality Today Panchangam Today Rasipalan ஆன்மிகம் ஜோதிடம் இன்றைய பஞ்சாங்கம் ராசிபலன் இன்றைய ராசிபலன் 
      Next Story
      ×
        X