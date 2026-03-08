என் மலர்
வழிபாடு
Today Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 8 மார்ச் 2026: ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சன சேவை
- மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி உற்சவம் ஆரம்பம்.
- ராமேசுவரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-24 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : பஞ்சமி இரவு 10 மணி வரை பிறகு சஷ்டி
நட்சத்திரம் : சுவாதி பிற்பகல் 2.19 மணி வரை பிறகு விசாகம்
யோகம் : சித்த, மரணயோகம்
ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை
எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை
சூலம் : மேற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை
திருப்போரூர் முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்
இன்று சுபமுகூர்த்த தினம். மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி உற்சவம் ஆரம்பம். கல்யாண அவசரத் திருக்கோலத்துடன் திருச்சிவிகையில் பவனி. காங்கேயம் ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு லட்சதீபக்காட்சி. திருவாதவூர் ஸ்ரீ தியாகராஜர் திருவீதியுலா. சூரியனார்கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சன சேவை. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் உள்ள ஸ்ரீ அனுமனுக்கு திருமஞ்சன சேவை. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சன சேவை. சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் புறப்பாடு.
ராமேசுவரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி. திருப்போரூர் முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீ அங்காரகருக்கும், ஸ்ரீ செல்வமுத்துக்குமார சுவாமிக்கும் அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன், தஞ்சை புன்னை நல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் புறப்பாடு. ஸ்ரீ வாஞ்சியம் ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-அமைதி
ரிஷபம்-மாற்றம்
மிதுனம்-வரவு
கடகம்-இன்பம்
சிம்மம்-புகழ்
கன்னி-ஊக்கம்
துலாம்- உதவி
விருச்சிகம்-ஆதரவு
தனுசு- பெருமை
மகரம்-ஆக்கம்
கும்பம்-போட்டி
மீனம்-சிறப்பு