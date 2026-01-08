Live
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 8 ஜனவரி 2026: குறுக்குத்துறை முருகப்பெருமானுக்கு அபிஷேகம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Jan 2026 7:00 AM IST (Updated: 8 Jan 2026 7:00 AM IST)
      • சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
      • ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மார்கழி-24 (வியாழக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : பஞ்சமி காலை 11.23 மணி வரை பிறகு சஷ்டி

      நட்சத்திரம் : பூரம் மாலை 5.06 மணி வரை பிறகு உத்திரம்

      யோகம் : சித்த, மரணயோகம்

      ராகுகாலம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை

      சூலம் : தெற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை

      திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ ராமா மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை

      சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் எண்ணை காப்பு உற்சவம் ஆரம்பம். பதினாறு வண்டிச்சப்பரத்தில் பவனி வரும் காட்சி. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் புஷ்பாங்கி சேவை, மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல். சோழவந்தான் அருகில் குருவித்துறை ஸ்ரீ சித்திர ரத வல்லபப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ குரு பகவானுக்குத் திருமஞ்சன சேவை. ஆலங்குடி ஸ்ரீ குருபகவானுக்கு கொண்டைக்கடலை மாலை சாத்து வைபவம், திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமி மடத்தில் ஸ்ரீராகவேந்திரருக்கு குருவார திருமஞ்சன சேவை.

      குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு அபிஷேகம், அலங்காரம் வழிபாடு. தக்கோலம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. திருமெய்யம் ஸ்ரீ சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு. திருக்கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ சவுமிய நாராயணப் பெருமாளுக்கு திருமஞ்சன சேவை. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ ராமா மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் பவனி. ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-பொறுமை

      ரிஷபம்-போட்டி

      மிதுனம்-ஆக்கம்

      கடகம்-ஜெயம்

      சிம்மம்-தாமதம்

      கன்னி-சிறப்பு

      துலாம்- ஆதரவு

      விருச்சிகம்-தனம்

      தனுசு- நிம்மதி

      மகரம்-கவனம்

      கும்பம்-உற்சாகம்

      மீனம்-பிரீதி

