      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 8 பிப்ரவரி 2026: ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினி அம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி

      • சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் புறப்பாடு.
      • ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு தை-25 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : சப்தமி முழுவதும்

      நட்சத்திரம் : சுவாதி முழுவதும்

      யோகம் : மரண, அமிர்தயோகம்

      ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்

      சுபமுகூர்த்த தினம். சூரியனார்கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம். திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், காஞ்சி ஸ்ரீ வரதராஜப் பெருமாள், மதுரை ஸ்ரீ கூடலழகர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் உள்ள ஸ்ரீ அனுமனுக்கு திருமஞ்சன சேவை. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்சனேயருக்கு திருமஞ்சன சேவை. இராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி. சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் புறப்பாடு. வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீ அங்காரகருக்கும், ஸ்ரீ செல்வமுத்துக் குமார சுவாமிக்கும் அபிஷேகம், அலங்காரம் வழிபாடு. காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன், தஞ்சை புன்னை நல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன் தலங்களில் காலை அபிஷேகம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் புறப்பாடு. ஸ்ரீ வாஞ்சியம் ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத சுவாமி சிறப்பு அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம் - போட்டி

      ரிஷபம் - செலவு

      மிதுனம் - நற்செயல்

      கடகம் - ஆதரவு

      சிம்மம் - புகழ்

      கன்னி - சாதனை

      துலாம் - உற்சாகம்

      விருச்சிகம் - ஜெயம்

      தனுசு - ஆதாயம்

      மகரம் - சாந்தம்

      கும்பம் - லாபம்

      மீனம் - வரவு

