      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 7 அக்டோபர் 2025: ஸ்ரீ சண்முகருக்கு சத்ரு சம்ஹார அர்ச்சனை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Oct 2025 7:51 AM IST
      • தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ ரங்கநாதர் புறப்பாடு.
      • ஆறுமுக மங்கலம் ஸ்ரீ ஆயிரத்தொன்று விநாயகருக்கு காலையில் அபிஷேகம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு புரட்டாசி-21 (செவ்வாய்க்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : பவுர்ணமி காலை 9.50 மணி வரை பிறகு பிரதமை

      நட்சத்திரம் : ரேவதி பின்னிரவு 3.41 மணி வரை பிறகு அசுவினி

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      சூலம் : வடக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 8 மணி முதல் 9 மணி வரை மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருத்தணி, திருப்போரூர், வடபழனி, குன்றத்தூர், கந்தகோட்டம், வல்லக்கோட்டை முருகர் கோவில்களில் அபிஷேகம்

      சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் பேராயிரம் கொண்ட தங்கப்பூமாலை சூடியருளல். கரூர் தான்தோன்றிமலை ஸ்ரீ கல்யாண வேங்கடேச சுவாமி ஊஞ்சலில் காட்சி. தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ ரங்கநாதர் புறப்பாடு. திருத்தணி, திருப்போரூர், வடபழனி, குன்றத்தூர், கந்தகோட்டம், வல்லக்கோட்டை முருகர் கோவில்களில் அபிஷேகம். சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் வெள்ளிப் பாவாடை தரிசனம். திருநறையூர் ஸ்ரீ சித்தநாதீசுவரர் திருக்கோவிலில் ஸ்ரீ சண்முகருக்கு சத்ரு சம்ஹார அர்ச்சனை.

      ஆறுமுக மங்கலம் ஸ்ரீ ஆயிரத்தொன்று விநாயகருக்கு காலையில் அபிஷேகம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல். திருநெல்வேலி சமீபம் 3-ம் நவதிருப்பதி செவ்வாய் பகவானுக்குரிய தலமான ஸ்ரீ குமுதவல்லித் தாயார் சமேத வைத்தமாநிதிப் பெருமாள் கோவிலில் திருமஞ்சனம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-முயற்சி

      ரிஷபம்-புகழ்

      மிதுனம்-இன்பம்

      கடகம்-நேர்மை

      சிம்மம்-நற்செய்தி

      கன்னி-நன்மை

      துலாம்- உயர்வு

      விருச்சிகம்-லாபம்

      தனுசு- செலவு

      மகரம்-வெற்றி

      கும்பம்-தாமதம்

      மீனம்-உழைப்பு

