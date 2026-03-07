என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 7 மார்ச் 2026: சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 March 2026 7:00 AM IST (Updated: 7 March 2026 7:00 AM IST)
      • காங்கேயம் ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் விடாயாற்று உற்சவம்.
      • தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ சிலம்பணி விநாயகர் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு அபிஷேகம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-23 (சனிக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : சதுர்த்தி இரவு 8.17 மணி வரை பிறகு பஞ்சமி

      நட்சத்திரம் : சித்திரை நண்பகல் 12.10 மணி வரை பிறகு சுவாதி

      யோகம் : மரண, அமிர்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஸ்ரீரங்கம், திருவள்ளூர் பெருமாள் கோவில்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை

      குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம். காங்கேயம் ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் விடாயாற்று உற்சவம். திருவாதவூர் ஸ்ரீ தியாகராஜர் பவனி. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழு மலையப்பன் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் பவனி. ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் பவனி. பழனி ஸ்ரீ ஆண்டவர் புறப்பாடு நயினார் கோவில் ஸ்ரீ சவுந்தரநாயகி அம்மன், திருவாடானை ஸ்ரீ சிநேகவல்லியம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள், மன்னர்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி, கிழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீ வரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை.

      உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீ சீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சன சேவை. திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள், ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி, திருவட்டாறு ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோவில்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. ஸ்ரீ ரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. ஆறுமுகமங்கலம் ஸ்ரீ ஆயிரத்தொன்று விநாயகர், தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ சிலம்பணி விநாயகர் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-நலம்

      ரிஷபம்-லாபம்

      மிதுனம்-சாந்தம்

      கடகம்-போட்டி

      சிம்மம்-நட்பு

      கன்னி-ஆதரவு

      துலாம்- கடமை

      விருச்சிகம்-சிறப்பு

      தனுசு- உழைப்பு

      மகரம்-தேர்ச்சி

      கும்பம்-பரிசு

      மீனம்-ஆக்கம்

