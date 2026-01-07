என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 7 ஜனவரி 2026: பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு
- ஸ்ரீ தியாகபிரம்ம ஆராதனை விழா.
- ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீநம்மாழ்வார் புறப்பாடு.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு மார்கழி-23 (புதன்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : சதுர்த்தி காலை 11.35 மணி வரை பிறகு பஞ்சமி
நட்சத்திரம் : மகம் மாலை 4.38 மணி வரை பிறகு பூரம்
யோகம் : சித்த, அமிர்தயோகம்
ராகுகாலம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை
சூலம் : வடக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை
மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமிக்கும், திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் நரசிம்ம மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை
ஸ்ரீ தியாகபிரம்ம ஆராதனை விழா. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம், கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ நரசிம்ம மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை. மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த ஸ்ரீ கோதண்டராமசுவாமிக்கு திருமஞ்சன சேவை. பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், தேவகோட்டை ஸ்ரீஅரங்கநாதர், ஸ்ரீவைகுண்டம் ஸ்ரீவைகுண்டபதி கோவில்களில் ஸ்ரீபெருமாள் புறப்பாடு. விருதுநகர் ஸ்ரீவிஸ்வநாதர், வேதாரண்யம் ஸ்ரீதிருமறைக் காடர் கோவில்களில் அபிஷேகம், அலங்காரம் வழிபாடு.
திருநெல்வேலி சமீபம் நாலாம் நவதிருப்பதி திருப்புளியங்குடி ஸ்ரீ பூமிபாலகர், ஸ்ரீபுளியங்குடி வள்ளியம்மை கோவிலில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. கரூர் அமராவதி நதியின் வடகரையில் உத்தான சயனத்தில் அபயபிரதான ஸ்ரீரங்கநாதர், திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீபெரிய பெருமாள், ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீநம்மாழ்வார் புறப்பாடு.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-தெளிவு
ரிஷபம்-சிந்தனை
மிதுனம்-பெருமை
கடகம்-நன்மை
சிம்மம்-ஆதரவு
கன்னி-பதவி
துலாம்- உயர்வு
விருச்சிகம்-உதவி
தனுசு- வரவு
மகரம்-ஆர்வம்
கும்பம்-பக்தி
மீனம்-நலம்