      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 7 பிப்ரவரி 2026: ஆழ்வார்திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 7 பிப்ரவரி 2026: ஆழ்வார்திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Feb 2026 7:00 AM IST (Updated: 7 Feb 2026 7:00 AM IST)
      • தேய்பிறை சஷ்டி விரதம்.
      • திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு தை-24 (சனிக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : சஷ்டி நாளை விடியற்காலை 5.13 மணி வரை பிறகு சப்தமி

      நட்சத்திரம் : சித்திரை நாளை விடியற்காலை 4.53 மணி வரை பிறகு சுவாதி

      யோகம் : மரண, அமிர்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் வரதராஜ மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை

      தேய்பிறை சஷ்டி விரதம். குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம். காரமடை ஸ்ரீ அரங்கநாதர், நாமகிரிப்பேட்டை ஸ்ரீ கல்யாண நரசிங்கப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சனம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல். நயினார் கோவில் ஸ்ரீ சவுந்தர நாயகி அம்மன். திருவாடானை ஸ்ரீ சிநேகவல்லி அம்மன் கோவில்களில் அபிஷேகம். ஆழ்வார்திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள், மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி, கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீவரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சனம்.

      உப்பிலியப்பன்கோவில் ஸ்ரீ சீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சனம். திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள், ஸ்ரீவைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி, திருவட்டாறு ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சனம். திருஇந்தளூர் ஸ்ரீ பரிமளரங்கநாதர் புறப்பாடு. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீநம்பெருமாள், திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சனம்

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-ஆக்கம்

      ரிஷபம்-அமைதி

      மிதுனம்-இரக்கம்

      கடகம்-மாற்றம்

      சிம்மம்-மகிழ்ச்சி

      கன்னி-பொறுமை

      துலாம்- போட்டி

      விருச்சிகம்-புகழ்

      தனுசு- உயர்வு

      மகரம்-லாபம்

      கும்பம்-நலம்

      மீனம்-நற்செயல்

