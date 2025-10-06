என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 6 அக்டோபர் 2025: பவுர்ணமி
- 63 நாயன்மார்கள் குரு பூஜை செய்தருளிய காட்சி.
- கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்த ராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சன சேவை.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு புரட்டாசி-20 (திங்கட்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : சதுர்த்தசி காலை 11.42 மணி வரை பிறகு பவுர்ணமி
நட்சத்திரம் : பூரட்டாதி காலை 6.06 மணி வரை பிறகு உத்திரட்டாதி நாளை விடியற்காலை 5.03 மணி வரை பிறகு ரேவதி
யோகம் : மரண, சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை
சூலம் : கிழக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை
திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட்நகர், திருவிடைமருதூர் சிவன் கோவில்களில் காலை சிறப்பு சோம வார அபிஷேகம்
இன்று பவுர்ணமி. அவிநாசி ஸ்ரீ அவிநாசி லிங்கேஸ்வரருக்கு பவுர்ணமி பூஜை, சிறப்பு ஆராதனை. 63 நாயன்மார்கள் குரு பூஜை செய்தருளிய காட்சி. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி. சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம். கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்த ராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சன சேவை.
நத்தம் வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயாசனப் பெருமாள் காலை அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட்நகர், திருவிடைமருதூர் கோவில்களில் காலை சிறப்பு சோம வார அபிஷேகம். திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு. கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதருக்கு காலையில் பால் அபிஷேகம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-மேன்மை
ரிஷபம்-நிம்மதி
மிதுனம்-வெற்றி
கடகம்-ஆசை
சிம்மம்-வரவு
கன்னி-சுகம்
துலாம்- நன்மை
விருச்சிகம்-பெருமை
தனுசு- சுபம்
மகரம்-நிறைவு
கும்பம்-ஆதரவு
மீனம்-போட்டி