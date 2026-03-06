என் மலர்
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 6 மார்ச் 2026: அம்மன் கோவில்களில் அபிஷேகம்
- சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம்.
- திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் கிளி வாகன சேவை.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-22 (வெள்ளிக்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : திருதியை இரவு 6.57 மணிவரை பிறகு சதுர்த்தி
நட்சத்திரம் : அஸ்தம் காலை 10.26 மணி வரை பிறகு சித்திரை
யோகம் : அமிர்த, சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை
எமகண்டம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை
சூலம் : மேற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை
திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் கிளி வாகன சேவை
இன்று சங்கடஹர சதுர்த்தி. சுபமுகூர்த்த நாள், வாஸ்து நாள். (காலை 10.32-க்கு மேல் 11.08-க்குள் வாஸ்து செய்ய நன்று). சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் தங்கப்பாவாடை தரிசனம். ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி அம்பாள் தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் காலை திருமஞ்சனம், மாலை ஊஞ்சல் சேவை. திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு. லால்குடி ஸ்ரீ பிரவிருந்த ஸ்ரீமதி என்கிற ஸ்ரீ பெரு திருப்பிராட்டியார் சமேத ஸ்ரீசப்தரிஷீஸ்வரர் கோவிலில் அபிஷேகம். கருர் தான்தோன்றிமலை ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடரமண சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம்.
பெருஞ்சேரி ஸ்ரீ வாகீஸ்வரர், படை வீடு ஸ்ரீ ரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு. தூத்துக்குடி ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் ஸ்ரீ மரகதாம்பிகை கோவிலில் அபிஷேகம். திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் கிளி வாகன சேவை. திருமாலிருஞ் சோலை ஸ்ரீகள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீ சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு. இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் அபிஷேகம். பிள்ளையார்பட்டி திருவலஞ்சுழி, திருநாரையூர், உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில், உப்பூர் கோவில்களில் ஹோமம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-நலம்
ரிஷபம்-நன்மை
மிதுனம்-லாபம்
கடகம்-சாந்தம்
சிம்மம்-போட்டி
கன்னி-நட்பு
துலாம்- ஆதரவு
விருச்சிகம்- உதவி
தனுசு- தேர்ச்சி
மகரம்-கவனம்
கும்பம்-புகழ்
மீனம்-நன்மை