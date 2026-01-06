Live
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 6 ஜனவரி 2026: சங்கடஹர சதுர்த்தி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Jan 2026 7:00 AM IST (Updated: 6 Jan 2026 7:01 AM IST)
      • சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் பேராயிரம் கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
      • திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மார்கழி-22 (செவ்வாய்க்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : திருதியை நண்பகல் 12.16 மணி வரை பிறகு சதுர்த்தி

      நட்சத்திரம் : ஆயில்யம் மாலை 5.02 மணி வரை பிறகு மகம்

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      சூலம் : வடக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 8 மணி முதல் 9 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருத்தணி, வடபழனி, திருப்போரூர், குன்றத்தூர், கந்தகோட்டம், வல்லக்கோட்டை முருகன் கோவில்களில் காலை அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு

      இன்று சங்கடஹர சதுர்த்தி. சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் பேராயிரம் கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல். ஸ்ரீ வாஞ்சியம் முருகப்பெருமான் பவனி. குரங்கணி ஸ்ரீ முத்துமாலையம்மன் பவனி. திருத்தணி, வடபழனி, திருப்போரூர், குன்றத்தூர், கந்தகோட்டம், வல்லக்கோட்டை முருகன் கோவில்களில் காலை அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் வெள்ளிப் பாவாடை தரிசனம். திருநாரையூர் ஸ்ரீ சித்தநாதீஸ்வரர் கோவிலில் ஸ்ரீ சண்முகருக்கு சத்ரு சம்ஹார அர்ச்சனை.

      ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஸ்ரீ ரங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல். திருநெல்வேலி சமீபம் மூன்றாம் நவதிருப்பதி செவ்வாய் பகவானுக்குரிய தலமான ஸ்ரீ குமுதவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ வைத்திய மாநிதிப் பெருமாள் கோவிலில் காலை திருமஞ்சன சேவை. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல். பிள்ளையார்பட்டி ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர், திருநாரையூர் ஸ்ரீ பொள்ளாப் பிள்ளையார், திருவலஞ்சுழி ஸ்ரீ சுவேத விநாயகர், திருச்சி உச்சிப்பிள்ளையார், ஸ்ரீ மாணிக்க விநாயகர், உப்பூர் வெயிலுகந்த விநாயகர் கோவில்களில் காலையில் ஹோமம், அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-உண்மை

      ரிஷபம்-ஆசை

      மிதுனம்-உற்சாகம்

      கடகம்-புகழ்

      சிம்மம்-லாபம்

      கன்னி-ஜெயம்

      துலாம்- சிந்தனை

      விருச்சிகம்-பக்தி

      தனுசு- பாசம்

      மகரம்-அன்பு

      கும்பம்-களிப்பு

      மீனம்-விவேகம்

