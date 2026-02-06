என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 6 பிப்ரவரி 2026: அம்மன் கோவில்களில் பால் அபிஷேகம்
- சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீகோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
- ஸ்ரீவில்லிபுத்துர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் புறப்பாடு.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு தை-23 (வெள்ளிக்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : பஞ்சமி மறுநாள் விடியற்காலை 4.03 வரை பிறகு சஷ்டி
நட்சத்திரம் : அஸ்தம் பிள்ளிரவு 3.03 வரை பிறகு சித்திரை
யோகம் : அமிர்த/சித்தயோகம்
ராகு காலம் : காலை 10.30-12.00 மணி
எமகண்டம் : பிற்பகல் 3.00-4.30 மணி
சூலம் : மேற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6-7 மணி மாலை 5-6 மணி
திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் கிளி வாகன சேவை
சுபமுகூர்த்த தினம். சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீகோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம். கூரத்தாழ்வார் திருநட்சத்திர வைபவம். திருமயம் ஸ்ரீ ஆண்டாள் பவனி. ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் தங்கப்பல்லக்கில் புறப்பாடு. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் திருமஞ்சனம், மாலை ஊஞ்சல் சேவை. திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீ சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு. ஸ்ரீவில்லிபுத்துர் ஸ்ரீ ஆண்டாள் புறப்பாடு. திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு.
லால்குடி ஸ்ரீ பிரவிருந்த ஸ்ரீமதி என்கிற ஸ்ரீபெரு திருப்பிராட்டியார் சமேத ஸ்ரீ சப்தரிஷீஸ்வரர் கோவிலில் அபிஷேகம். கரூர் தான்தோன்றிமலை ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கட ரமணருக்கு திருமஞ்சனம். பெருஞ்சேரி ஸ்ரீ வாகீஸ்வரர், படைவீடு ஸ்ரீ ரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு. தூத்துக்குடி ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் ஸ்ரீ மரகதாம்பிகை தலங்களில் அபிஷேகம். திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் கிளி வாகன சேவை. இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் தலங்களில் பால் அபிஷேகம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம் - லாபம்
ரிஷபம் - விருத்தி
மிதுனம் - நிறைவு
கடகம் - கவனம்
சிம்மம் - முயற்சி
கன்னி - ஊக்கம்
துலாம் - நன்மை
விருச்சிகம் - சுகம்
தனுக - மேன்மை
மகரம் - உற்சாகம்
கும்பம் - தெளிவு
மீனம் - கடமை