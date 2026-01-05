என் மலர்
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 5 ஜனவரி 2026: சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்
- திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவில் மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை.
- திருப்பரங்குன்றம் ஸ்ரீ ஆண்டவர் பவனி.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு மார்கழி-21 (திங்கட்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : துவிதியை நண்பகல் 1.24 மணி வரை பிறகு திருதியை
நட்சத்திரம் : பூசம் மாலை 5.02 மணி வரை பிறகு ஆயில்யம்
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை
சூலம் : கிழக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை
திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட்நகர் உள்பட சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவில் மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை. சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதி அம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. திருமயிலை ஸ்ரீ கற்பகாம்பாள் சமேத கபாலீஸ்வரர், திருவான்மியூர் ஸ்ரீ திரிபுர சுந்தரி அமபாள் சமேத ஸ்ரீ மருந்தீஸ்வரர், பெசன்ட் நகர் ஸ்ரீ அரளாகேசி அம்மன் சமேத ஸ்ரீ ரத்தின கிரீஸ்வரர், திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருக சுந்தரகுசாம்பிகை சமேத ஸ்ரீ மகாலிங்க சுவாமி கோவில்களில் காலையில் சோமவார சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு.
கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்மன் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதருக்கு பாலாபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான், திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு. திருப்பரங்குன்றம் ஸ்ரீ ஆண்டவர் பவனி. நத்தம் ஸ்ரீ வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயாசனப் பெருமாள் திருமஞ்சன சேவை. தேவகோட்டை ஸ்ரீ சிலம்பணி விநாயகர், ஆறுமுகமங்கலம் ஸ்ரீ ஆயிரத்தொன்று விநாயகர் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-பொறுமை
ரிஷபம்-நன்மை
மிதுனம்-மேன்மை
கடகம்-போட்டி
சிம்மம்-வெற்றி
கன்னி-ஆதரவு
துலாம்- தனம்
விருச்சிகம்-நிம்மதி
தனுசு- கவனம்
மகரம்-உற்சாகம்
கும்பம்-பிரீதி
மீனம்-ஆக்கம்