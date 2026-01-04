என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 4 ஜனவரி 2026: ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சன சேவை
- சூரியனார் கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு சிறப்பு அலங்கார திருமஞ்சன சேவை.
- ராமேசுவரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினி அம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு மார்கழி-20 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
பிறை : தேய்பிறை
திதி : பிரதமை பிற்பகல் 2.53 மணி வரை பிறகு துவிதியை
நட்சத்திரம் : புனர்பூசம் மாலை 5.49 மணி வரை பிறகு பூசம்
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை
எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை
சூலம் : மேற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை
காஞ்சிபுரம், சமயபுரம், தஞ்சை புன்னைநல்லூர் உள்பட அம்மன் கோவில்களில் சுவாமிக்கு அபிஷேகம்
சூரியனார் கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு சிறப்பு அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. சிதம்பரம் ஸ்ரீ சிவபெருமான் முத்துப் பல்லக்கில் புறப்பாடு கண்டருளல். ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் ராஜாங்க சேவை. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீநம்பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் கோவில்களில் சிறப்பு அலங்கார சேவை. கீழ்த் திருப்பதி கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் ஸ்ரீ அனுமனுக்குத் திருமஞ்சன சேவை. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சன சேவை.
ராமேசுவரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினி அம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி. சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் புறப்பாடு. வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீஅங்காரகருக்கும் ஸ்ரீ செல்வ முத்துக்குமார சுவாமிக்கும் அபிஷேகம். காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன், தஞ்சை புன்னைநல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன், இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பெரியாழ்வார் புறப்பாடு. தேவக்கோட்டை சிலம்பணி விநாயகர், ஆறுமுகமங்கலம் ஸ்ரீ ஆயிரத்தொன்று விநாயகருக்கு காலையில் அபிஷேகம், ஸ்ரீவாஞ்சியம் ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-உழைப்பு
ரிஷபம்-பாராட்டு
மிதுனம்-விவேகம்
கடகம்-தனம்
சிம்மம்-மகிழ்ச்சி
கன்னி-நற்செயல்
துலாம்- பாசம்
விருச்சிகம்-பண்பு
தனுசு- சுகம்
மகரம்-பெருமை
கும்பம்-சுபம்
மீனம்-பயணம்