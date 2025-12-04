என் மலர்
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 4 டிசம்பர் 2025: நத்தம் மாரியம்மன் கோவிலில் லட்ச தீபக்காட்சி
- திருவண்ணாமலை ஸ்ரீ அருணாசல நாயகர் சந்திரசேகரர் தெப்ப உற்சவம்.
- திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சனம்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு கார்த்திகை-18 (வியாழக்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : சதுர்த்தசி காலை 7.54 மணி வரை பிறகு பவுர்ணமி பின்னிரவு 3.55 மணி வரை பிறகு பிரதமை
நட்சத்திரம் : கார்த்திகை பிற்பகல் 3.08 மணி வரை பிறகு ரோகிணி
யோகம் : மரணயோகம்
ராகுகாலம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை
சூலம் : தெற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை
இன்று பவுர்ணமி, நத்தம் மாரியம்மன் கோவிலில் லட்ச தீபக்காட்சி, திருவல்லிக்கேணி ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சனம்
இன்று பவுர்ணமி. ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரி தீபம். திருவண்ணாமலை ஸ்ரீ அருணாசல நாயகர் சந்திரசேகரர் தெப்ப உற்சவம். நத்தம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் லட்ச தீபக்காட்சி. சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம். மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல். சோழவந்தான் அருகில் குருவித்துறை ஸ்ரீ சித்திர ரத வல்லபப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீகுருபகவானுக்கு திருமஞ்சனம். ஆலங்குடி ஸ்ரீ குருபகவானுக்கு கொண்டைக்கடலைச் சாற்று வைபவம்.
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சனம். குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு அபிஷேகம். தக்கோலம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிக்கு அபிஷேகம். திருமெய்யம் ஸ்ரீ சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு. திருக்கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ சவுமிய நாராயணப் பெருமாளுக்கு திருமஞ்சன சேவை. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ ராமர் மூலவருக்குத் திருமஞ்சனம். ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் பவனி. ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் பவனி.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-மேன்மை
ரிஷபம்-பொறுமை
மிதுனம்-பொறுப்பு
கடகம்-பெருமை
சிம்மம்-ஆதரவு
கன்னி-நட்பு
துலாம்- உதவி
விருச்சிகம்-பாராட்டு
தனுசு- அன்பு
மகரம்-பக்தி
கும்பம்-ஆக்கம்
மீனம்-போட்டி