      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 30 ஜனவரி 2026: திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு கிளி வாகன சேவை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Jan 2026 7:00 AM IST (Updated: 30 Jan 2026 7:00 AM IST)
      • திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட் நகர், திருவிடைமருதூர் கோவில்களில் மாலை ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.
      • இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு தை-16 (வெள்ளிக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : துவாதசி காலை 10.03 மணி வரை பிறகு திரயோதசி

      நட்சத்திரம் : திருவாதிரை பின்னிரவு 3.04 மணி வரை பிறகு புனர்பூசம்

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      எமகண்டம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு கிளி வாகன சேவை

      இன்று பிரதோஷம். திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட் நகர், திருவிடைமருதூர் கோவில்களில் மாலை ரிஷப வாகனத்தில் பவனி, அரிவாட்ட நாயனார் குரு பூஜை, மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் காலை தங்கப் பல்லக்கு சுவாமி அம்பாள் விருஷப் சேவை, சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம், ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த் தினியம்மன் தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு, கீழ் திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஐப் பெருமாளுக்கு காலையில் திருமஞ்சன சேவை, மாலை ஊஞ்சல் சேவை, மாட வீதி புறப்பாடு.

      திருவிடைமருதூர்ஸ்ரீபிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு, லால்குடி ஸ்ரீபிரவிருந்த ஹிமதி என்கிற ஸ்ரீபெரு திருப்பிராட்டியார் சமேத ஸ்ரீசப்தரிஷீஸ்வரர் கோயிலில் அபிஷேகம், கரூர் தான்தோன்றிமலை ஸ்ரீ கல்யான வெங்கடரமண சுவாமிக்கு திருமஞ்ன சேவை, பெருஞ்சேரி ஸ்ரீ வாகீஸ்வரர் படைவீடு, ஸ்ரீ ரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு, தூத்துக்குடி ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள் வீரவநல்லூர் ஸ்ரீ மரகதாம்பிகை கோவில்களில் அபிஷேகம், திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு கிளி வாகன சேவை, திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீகள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீ சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு, இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு பால் அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-நற்செய்தி

      ரிஷபம்-மாற்றம்

      மிதுனம்-தெளிவு

      கடகம்-தேர்ச்சி

      சிம்மம்-உதவி

      கன்னி-கடமை

      துலாம்- உண்மை

      விருச்சிகம்-உதவி

      தனுசு- முயற்சி

      மகரம்-போட்டி

      கும்பம்-சுகம்

      மீனம்-சுபம்

