என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்வழிபாடு

      வழிபாடு

      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 3 நவம்பர் 2025: கருடாழ்வார் திருமஞ்சனம்
      X

      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 3 நவம்பர் 2025: கருடாழ்வார் திருமஞ்சனம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Nov 2025 7:00 AM IST (Updated: 3 Nov 2025 7:01 AM IST)
      • சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
      • சாலிசந்தை ஸ்ரீ கருணாயானந்த சுவாமிகள் குரு பூஜை.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஐப்பசி-17 (திங்கட்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : திரயோதசி இரவு 11.49 மணி வரை பிறகு சதுர்த்தி

      நட்சத்திரம் : உத்திரட்டாதி நண்பகல் 1.02 மணி வரை பிறகு ரேவதி

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      பிரதோஷம், சுபமுகூர்த்த தினம், சிவன் கோவில்களில் சுவாமி ரிஷப வாகனத்தில் பவனி

      இன்று பிரதோஷம், சுபமுகூர்த்த தினம். சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் திருமஞ்சனம். கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்கு திருமஞ்சனம். திருக்கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் ஊஞ்சல் உற்சவ சேவை. சாலிசந்தை ஸ்ரீ கருணாயானந்த சுவாமிகள் குரு பூஜை.

      திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத்சுந்தர குசாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மகாலிங்க சுவாமி, திருமயிலை ஸ்ரீ கற்பகாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர், திருவான்மியூர் ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ மருந்தீஸ்வரர், பெசன்ட் நகர் ஸ்ரீ அராளகேசி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ ரத்தின கிரீஸ்வரர் கோவில்களில் மாலை ஸ்ரீ சுவாமி ஸ்ரீ அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் காட்சியளருல். நத்தம் வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயாசனப் பெருமாள் திருமஞ்சனம். திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு. கோவில்பட்டி ஸ்ரீசெண்பகவள்ளி அம்மாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதர் காலை பால் அபிஷேகம். திருப்பரங்குன்றம் ஸ்ரீ ஆண்டவர் பவனி.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-செலவு

      ரிஷபம்-தனம்

      மிதுனம்-வெற்றி

      கடகம்-தாமதம்

      சிம்மம்-ஆக்கம்

      கன்னி-ஓய்வு

      துலாம்- உற்சாகம்

      விருச்சிகம்-லாபம்

      தனுசு- வரவு

      மகரம்-நன்மை

      கும்பம்-உழைப்பு

      மீனம்-புகழ்

      Spirituality Today Panchangam Today Rasipalan ஆன்மிகம் ஜோதிடம் இன்றைய பஞ்சாங்கம் ராசிபலன் இன்றைய ராசிபலன் 
      Next Story
      ×
        X