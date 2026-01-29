என் மலர்
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 29 ஜனவரி 2026: சர்வ ஏகாதசி
- காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ உலகளந்த பெருமாள் ரதோற்சவம்.
- ஆழ்வார்திருநகரி ஸ்ரீநம்மாழ்வார் பவனி.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு தை-15 (வியாழக்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : ஏகாதசி நண்பகல் 12.17 மணி வரை பிறகு துவாதசி
நட்சத்திரம் : மிருகசீரிஷம் மறுநாள் விடியற்காலை காலை 4.28 மணி வரை பிறகு திருவாதிரை.
யோகம் : மரணயோகம்
ராகுகாலம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை
சூலம் : தெற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை
சர்வ ஏகாதசி, காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீஉலகளந்த பெருமாள் ரதோற்சவம்
இன்று சர்வ ஏகாதசி, காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ உலகளந்த பெருமாள் ரதோற்சவம், மருதமலை ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் புறப்பாடு, திருச்சேறை ஸ்ரீ காரநாதர் திருக்கல்யாணம், இரவு யானை வாகனத்தில் ராஜாங்க அலங்காரம். கண்ணப்ப நாயனார் குரு பூஜை, சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம், திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம், சோழவந்தான் அருகில் குருவித்துறை ஸ்ரீ சித்திர ரத வல்லபப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ குருபகவானுக்கு திருமஞ்சனம், ஆலங்குடி ஸ்ரீ குருபகவானுக்கு கொண்டைக்கடலைச் சாற்று, திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சனம்,
குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு அபிஷேகம், தக்கோலம் ஸ்ரீ தட்சிணா மூர்த்தி சுவாமிக்கு அபிஷேகம், திரு மெய்யம் ஸ்ரீ சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு, திருக்கோஷம்பூர் ஸ்ரீ சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் திருமஞ்சனம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு கோவிலில் ஸ்ரீராமர்முலவருக்குத் திருமஞ்சனம், ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் பவனி, ஆழ்வார்திருநகரி ஸ்ரீநம்மாழ்வார் பவனி.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-கடமை
ரிஷபம்-உழைப்பு
மிதுனம்-கண்ணியம்
கடகம்-கீர்த்தி
சிம்மம்-லாபம்
கன்னி-பெருமை
துலாம்- மேன்மை
விருச்சிகம்-இரக்கம்
தனுசு- பயணம்
மகரம்-நலம்
கும்பம்-நட்பு
மீனம்-உவகை