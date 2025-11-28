என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 28 நவம்பர் 2025: மாரியம்மன் கோவில்களில் பால் அபிஷேகம்
- ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீஆண்டாள் புறப்பாடு.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு கார்த்திகை-12 (வெள்ளிக்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : அஷ்டமி இரவு 7.16 மணி வரை. பிறகு நவமி.
நட்சத்திரம் : சதயம் இரவு 10.45 மணி வரை பிறகு பூரட்டாதி.
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை
எமகண்டம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை
சூலம் : மேற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை
திருவண்ணாமலை ஸ்ரீஅருணாசல நாயகர் காலையில் ரிஷப வாகனம், இரவு பெரிய ரிஷப வாகனத்தில் பவனி. சுவாமிமலை ஸ்ரீமுருகப்பெருமான் ஆட்டுக்கிடா வாகனத்தில் புறப்பாடு. திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீகள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீசுந்தரவல்லித்தாயார் புறப்பாடு. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீஆண்டாள் புறப்பாடு. வேலூர் கோட்டை துர்க்கையம்மன், கதிமங்கலம் ஸ்ரீவனதுர்க்கையம்மன், பட்டீஸ்வரம் ஸ்ரீதுர்க்கையம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு அபிஷேகம். ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீபர்வதவர்த்தினியம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி அம்பாள் தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு.
திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீபிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு. லால்குடி ஸ்ரீபிரவிருந்த ஸ்ரீமதி என்கிற ஸ்ரீபெரு திருப்பிராட்டியார் சமேத ஸ்ரீசப்தரிஷீஸ்வரர் கோவிலில் அபிஷேகம். கரூர் தான்தோன்றிமலை ஸ்ரீகல்யாண வெங்கடரமண சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம். பெருஞ்சேரி ஸ்ரீவாகீஸ்வரர், படைவீடு ஸ்ரீரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு. தூத்துக்குடி ஸ்ரீபாகம்பிரியாள் வீரவநல்லூர் ஸ்ரீமரகதாம்பிகை கோவில்களில் அபிஷேகம். திருத்தணி ஸ்ரீமுருகப்பெருமானுக்கு கிளி வாகன சேவை. இருக்கன்குடி ஸ்ரீமாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீமாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் பால் அபிஷேகம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-உயர்வு
ரிஷபம்-செலவு
மிதுனம்-போட்டி
கடகம்-வரவு
சிம்மம்-வெற்றி
கன்னி-களிப்பு
துலாம்- கடமை
விருச்சிகம்-அன்பு
தனுசு- ஆதரவு
மகரம்-நன்மை
கும்பம்-பரிசு
மீனம்-உதவி