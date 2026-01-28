என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 28 ஜனவரி 2026: நரசிம்ம மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 28 ஜனவரி 2026: நரசிம்ம மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Jan 2026 7:00 AM IST (Updated: 28 Jan 2026 7:13 AM IST)
      • திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் ராமாவதாரம்.
      • திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு தை-14 (புதன்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : தசமி பிற்பகல் 2.36 மணி வரை பிறகு ஏகாதசி

      நட்சத்திரம் : கார்த்திகை காலை 7.42 மணி வரை பிறகு ரோகிணி நாளை விடியற்காலை 4.57 மணி வரை பிறகு மிருகசீர்ஷம்

      யோகம் : அமிர்த, சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      சூலம் : வடக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை

      இன்று சுபமுகூர்த்த தினம், மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமி திருமஞ்சன சேவை

      இன்று சுபமுகூர்த்த தினம். திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் ராமாவதாரம். இரவு அனுமார் வாகனத்தில் பவனி. மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி புறப்பாடு. குன்றக்குடி ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் தங்க ரதத்தில் பவனி. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம். கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ நரசிம்ம மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமி திருமஞ்சன சேவை.

      ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ ரங்கநாதர், ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி கோவில்களில் பெருமாள் புறப்பாடு. விருதுநகர் விஸ்வநாதர், வேதாரண்யம் திருமறைக்காடர் கோவில்களில் காலை அபிஷேகம், அலங்காரம். திருநெல்வேலி சமீபம் நான்காம் நவதிருப்பதி திருபுளியங்குடி ஸ்ரீ பூமிபாலகர், ஸ்ரீ புளியங்குடி வள்ளியம்மை கோவில்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. கரூரில் அமராவதி நதியின் வடகரையில் உத்தான சயனத்தில் ஸ்ரீ அபயபிரதான ஸ்ரீ ரங்கநாதர் புறப்பாடு. திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-லாபம்

      ரிஷபம்-ஓய்வு

      மிதுனம்-அமைதி

      கடகம்-இன்பம்

      சிம்மம்-நற்செயல்

      கன்னி-உதவி

      துலாம்- நலம்

      விருச்சிகம்-நட்பு

      தனுசு- உழைப்பு

      மகரம்-முயற்சி

      கும்பம்-வெற்றி

      மீனம்-பயணம்

