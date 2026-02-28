என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 28 பிப்ரவரி 2026: திருஇந்தளூர் ஸ்ரீ பரிமளரெங்கநாதர் புறப்பாடு
- திருநள்ளாறு ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்.
- கும்பகோணம் ஸ்ரீ சக்கரபாணிப் பெருமாள் சூர்ணாபிஷேகம்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-16 (சனிக்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : துவாதசி இரவு 9.03 மணி வரை பிறகு திரயோதசி
நட்சத்திரம் : புனர்பூசம் காலை 9.51 மணி வரை பிறகு பூசம்
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை
எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை
சூலம் : கிழக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை
திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி பெருமாள், திருவள்ளூர் வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சன சேவை
திருநள்ளாறு ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம். காரமடை ஸ்ரீ அரங்கநாதர் மதுரை ஸ்ரீ இன்மையில் நன்மை தருவார் தலங்களில் திருக்கல்யாணம். கும்பகோணம் ஸ்ரீ சக்கரபாணி பெருமாள் சூர்ணாபிஷேகம். பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல். ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் பவனி. நயினார் கோவில் ஸ்ரீ சவுந்தரநாயகி அம்மன், திருவாடானை ஸ்ரீ சிநேகவல்லியம்மன் தலங்களில் காலை அபிஷேகம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி, கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்த ராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீ வரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை.
திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள், ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி திருவட்டாறு ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோவில்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சன சேவை. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம் பெருமாள், திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. திருஇந்தளூர் ஸ்ரீ பரிமளரெங்கநாதர் புறப்பாடு
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-ஆதரவு
ரிஷபம்-மேன்மை
மிதுனம்-பாராட்டு
கடகம்-புகழ்
சிம்மம்-பணிவு
கன்னி-வெற்றி
துலாம்- லாபம்
விருச்சிகம்-ஆதாயம்
தனுசு- உவகை
மகரம்-ஈகை
கும்பம்-மகிழ்ச்சி
மீனம்-பயணம்