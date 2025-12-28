என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்வழிபாடு

      வழிபாடு

      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 28 டிசம்பர் 2025: மாரியம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு அபிஷேகம்
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 28 டிசம்பர் 2025: மாரியம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு அபிஷேகம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Dec 2025 7:00 AM IST (Updated: 28 Dec 2025 7:01 AM IST)
      • திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு பாலாபிஷேகம்.
      • குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் பவனி.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மார்கழி-13 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : அஷ்டமி காலை 7.46 மணி வரை பிறகு நவமி மறுநாள் விடியற்காலை 4.41 வரை பிறகு தசமி

      நட்சத்திரம் : ரேவதி மறுநாள் விடியற்காலை 4.04 மணி வரை பிறகு அசுவினி

      யோகம் : அமிர்த, சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      காஞ்சிபுரம், சமயபுரம் உள்பட மாரியம்மன் கோவில்களில் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்

      சூரியனார்கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கும், திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கும் திருமஞ்சன சேவை. திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு பாலாபிஷேகம். சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் புறப்பாடு. ராமேசுவரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி. வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீ அங்காரகருக்கும், ஸ்ரீ செல்வமுத்துக்குமார சுவாமிக்கும் அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு.

      காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீமாரியம்மன், தஞ்சை ஸ்ரீ புன்னைநல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன், இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் புறப்பாடு. ஸ்ரீ வாஞ்சியம் ஸ்ரீ வாஞ்சிநாத சுவாமிக்கு அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் பவனி. கானாடுகாத்தான் ஸ்ரீ சிவபெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-நிம்மதி

      ரிஷபம்-ஓய்வு

      மிதுனம்-அனுகூலம்

      கடகம்-பயணம்

      சிம்மம்-ஜெயம்

      கன்னி-மாற்றம்

      துலாம்- திறமை

      விருச்சிகம்-உழைப்பு

      தனுசு- யோகம்

      மகரம்-சுகம்

      கும்பம்-சுபம்

      மீனம்-ஆதரவு

      Spirituality Today Panchangam Today Rasipalan ஆன்மிகம் ஜோதிடம் இன்றைய பஞ்சாங்கம் ராசிபலன் இன்றைய ராசிபலன் 
