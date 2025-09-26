என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 26 செப்டம்பர் 2025: சிம்ம வாகனத்தில் ஏழுமலையான் பவனி
- சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
- திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீ சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு புரட்டாசி-10 (வெள்ளிக்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : சதுர்த்தி காலை 8.15 வரை பிறகு பஞ்சமி
நட்சத்திரம் : விசாகம் இரவு 9.37 வரை பிறகு அனுஷம்
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை
சூலம் : வடக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை
திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சிம்ம வாகனத்தில் பவனி
சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம். சிருங்கேரி ஸ்ரீ சாரதாம்பாள் வைஷ்ணவ கருட வாகனத்தில் பவனி குலசேகரப்பட்டினம் ஸ்ரீ முத்தாரம்மன் மயில் வாகனத்தில் பாலசுப்பிரமணியர் திருக்கோலத்துடன் காட்சி. திருப்பதி ஏழுமலையப்பன் காலை சிம்ம வாகனத்தில் பவனி. இரவு முத்துப்பந்தல் அருளிய லீலை. திருமலை நம்பி திருநட்சத்திர வைபவம். ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி அம்பாள் தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு, திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு, திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீ சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு.
லால்குடி ஸ்ரீ பிரவிருந்த ஸ்ரீமதி என்கிற ஸ்ரீ பெரு திருப்பிராட்டியார் சமேத ஸ்ரீ சப்தரிஷீஸ்வரர் கோவிலில் அபிஷேகம், கரூர் தான்தோன்றிமலை ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கட ரமண சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம். பெருஞ்சேரி ஸ்ரீ வாகீஸ்வரர், படைவீடு ஸ்ரீ ரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு. தூத்துக்குடி ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் ஸ்ரீ மரகதாம்பிகை தலங்களில் அபிஷேகம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-மகிழ்ச்சி
ரிஷபம்-ஆர்வம்
மிதுனம்-நிறைவு
கடகம்-ஆதரவு
சிம்மம்-போட்டி
கன்னி-புகழ்
துலாம்- ஓய்வு
விருச்சிகம்-மகிழ்ச்சி
தனுசு- நட்பு
மகரம்-சுகம்
கும்பம்-சுபம்
மீனம்-வெற்றி