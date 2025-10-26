Live
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 26 அக்டோபர் 2025: காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியம்மனுக்கு அபிஷேகம்
      26 Oct 2025 7:00 AM IST
      • சிக்கல் ஸ்ரீ சிங்கார வேலவர் ரதோற்சவம்.
      • ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஐப்பசி-9 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : பஞ்சமி பின்னிரவு 3.22 மணி வரை பிறகு சஷ்டி

      நட்சத்திரம் : கேட்டை காலை 9.08 மணி வரை பிறகு மூலம்

      யோகம் : மரண, அமிர்தயோகம்

      ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      திருப்போரூர் முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம், காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியம்மனுக்கு அபிஷேகம்

      குமாரவயலூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் சிங்கமுகா சூரனுக்கு பெருவாழ்வு தந்தருளல். இரவு வெள்ளி மயில் வாகனத்தில் புறப்பாடு. சிக்கல் ஸ்ரீ சிங்கார வேலவர் ரதோற்சவம். இரவு உமாதேவியாரிடம் சக்தி வேல் வாங்குதல். திருவனந்தபுரம், திருவட்டாறு கோவில்களில் ஸ்ரீ சிவபெருமான் பவனி வரும் காட்சி. ஐயடிகள் காடவர் கோன் குரு பூஜை. சூரியனார்கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சன சேவை. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் உள்ள ஸ்ரீ அனுமனுக்கு திருமஞ்சனம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சனம்.

      திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் புறப்பாடு. ராமேசுவரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி. வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீ அங்காரகருக்கும், ஸ்ரீ செல்வமுத்துக்குமார சுவாமிக்கும் அபிஷேகம். காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன், தஞ்சை புன்னை நல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-தனம்

      ரிஷபம்-லாபம்

      மிதுனம்-தனம்

      கடகம்-ஆர்வம்

      சிம்மம்-ஆதரவு

      கன்னி-ஊக்கம்

      துலாம்- போட்டி

      விருச்சிகம்-இன்பம்

      தனுசு- நிறைவு

      மகரம்-தெளிவு

      கும்பம்-மகிழ்ச்சி

      மீனம்-பயணம்

