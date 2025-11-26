என் மலர்
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 26 நவம்பர் 2025: நரசிம்ம மூலவருக்கு திருமஞ்சனம்
- சஷ்டி விரதம். திருவோண விரதம்.
- திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு கார்த்திகை-10 (புதன்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : சஷ்டி இரவு 10.27 மணி வரை பிறகு சப்தமி
நட்சத்திரம் : திருவோணம் இரவு 10.42 மணி வரை பிறகு அவிட்டம்
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை
சூலம் : வடக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை
இன்று சஷ்டி, திருவோணம் விரதம், மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த கோதண்டராம சுவாமிக்கு திருமஞ்சன சேவை
இன்று சஷ்டி விரதம். திருவோண விரதம். திருவண்ணாமலை ஸ்ரீ அருணாசல நாயகர் காலை பூத வாகனத்திலும் இரவு சுவாமி சிம்ம வாகனத்திலும், அம்பாள் அன்ன வாகனத்திலும் பவனி. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரிய பெருமாள் புறப்பாடு. பழனி ஸ்ரீ ஆண்டவர் பவனி. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம். ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதிக்கு பால் அபிஷேகம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ நரசிம்ம மூலவருக்கு திருமஞ்சனம்.
திருநெல்வேலி சமீபம் நான்காம் நவதிருப்பதி திருபுளிங்குடி ஸ்ரீ பூமிபாலகர், ஸ்ரீ புளியங்குடி வள்ளியம்மை கோவிலில் அலங்கார திருமஞ்சனம். மதுராந்தகம் ஏரிகாத்த ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமிக்கு திருமஞ்சன சேவை. விருதுநகர் விஸ்வநாதர், வேதாரண்யம் திருமறைக்காடர் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு. கரூரில் அமராவதி நதியின் வடகரையில் உத்தான சயனத்தில் ஸ்ரீ அபயபிரதான ஸ்ரீ ரங்கநாதர் புறப்பாடு.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-பரிவு
ரிஷபம்-நிறைவு
மிதுனம்-மாற்றம்
கடகம்-நற்சொல்
சிம்மம்-புகழ்
கன்னி-ஓய்வு
துலாம்- யோகம்
விருச்சிகம்-ஆதாயம்
தனுசு- மகிழ்ச்சி
மகரம்-வரவு
கும்பம்-சிந்தனை
மீனம்-கடமை