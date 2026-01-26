என் மலர்
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 26 ஜனவரி 2026: பழனி ஆண்டவர் உற்சவம் ஆரம்பம்
- காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் புறப்பாடு.
- பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு தை-12 (திங்கட்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : அஷ்டமி இரவு 7.10 மணி வரை பிறகு நவமி
நட்சத்திரம் : அசுவினி காலை 10.50 மணி வரை பிறகு பரணி
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை
சூலம் : கிழக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை
வேலூர், கதிராமங்கலம், பட்டீஸ்வரம் துர்க்கை அம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம்
இன்று பீஷ்மதர்ப்பணம். வாஸ்துநாள் (காலை 0.41 மணி முதல் 11.17 மணி வரை வாஸ்து செய்ய நன்று) பழனி ஆண்டவர் உற்சவம் ஆரம்பம். காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் புறப்பாடு. சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்கு திருமஞ்சனம். நத்தம் வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயாசனப் பெருமாளுக்கு காலையில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.
திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு. கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதருக்கு காலையில் பால் அபிஷேகம். திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட்நகர், திருவிடைமருதூர் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு சோமவார அபிஷேகம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம். பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு. வேலூர் கோட்டை துர்கையம்மன், கதிராமங்கலம் ஸ்ரீ வனதுர்க்கையம்மன், பட்டீஸ்வரம் ஸ்ரீ துர்க்கையம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-நன்மை
ரிஷபம்-உயர்வு
மிதுனம்-தனம்
கடகம்-பரிசு
சிம்மம்-உதவி
கன்னி-போட்டி
துலாம்- தெளிவு
விருச்சிகம்-முயற்சி
தனுசு- ஆர்வம்
மகரம்-பாராட்டு
கும்பம்-களிப்பு
மீனம்-ஆதாயம்