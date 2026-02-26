என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 26 பிப்ரவரி 2026: ஆழ்வார் திருநகரி நம்மாழ்வார் பவனி
- நத்தம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் பவனி வரும் காட்சி.
- தக்கோலம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிக்கு அபிஷேகம்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-14 (வியாழக்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : தசமி நள்ளிரவு 12.54 மணி வரை பிறகு ஏகாதசி
நட்சத்திரம் : மிருகசீரிஷம் நண்பகல் 12.34 மணி வரை பிறகு திருவாதிரை
யோகம் : மரணயோகம்
ராகுகாலம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை
சூலம் : தெற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை
திருவல்லிக்கேணி ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சனம், ராமர் மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை
ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் உற்சவம் ஆரம்பம். நத்தம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் பவனி வரும் காட்சி. திருக்கச்சிநம்பி திருநட்சத்திர வைபவம். திருச்செந்தூர் ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் கோ ரதம், இரவு சுவாமி வெள்ளித் தேரிலும், அம்பாள் இந்திர விமானத்திலும் பவனி. காரமடை ஸ்ரீ அரங்கநாதர் சிறிய திருவடியில் பவனி. சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம். சோழவந்தான் அருகில் குருவித்துறை ஸ்ரீ சித்திர ரத வல்லபப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ குருபகவானுக்கு திருமஞ்சனம். ஆலங்குடி ஸ்ரீ குரு பகவான் கொண்டைக் கடலைச் சாற்று வைபவம்.
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சனம். குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு அபிஷேகம். தக்கோலம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிக்கு அபிஷேகம். திருமெய்யம் ஸ்ரீ சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு. திருக்கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ சவுமிய நாராயணப் பெருமாளுக்கு திருமஞ்சன சேவை. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ ராமர் மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை. ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் பவனி. ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் பவனி.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-பக்தி
ரிஷபம்-நன்மை
மிதுனம்-சிந்தனை
கடகம்-பரிசு
சிம்மம்-உற்சாகம்
கன்னி-அனுகூலம்
துலாம்- வெற்றி
விருச்சிகம்-உயர்வு
தனுசு- மேன்மை
மகரம்-உதவி
கும்பம்-லாபம்
மீனம்-புகழ்