      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 24 அக்டோபர் 2025: இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மனுக்கு அபிஷேகம்

      24 Oct 2025 7:00 AM IST
      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஐப்பசி-7 (வெள்ளிக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : திருதியை இரவு 11.49 மணி வரை பிறகு சதுர்த்தி

      நட்சத்திரம் : அனுஷம் (முழுவதும்)

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      எமகண்டம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் தங்கக் கிளி வாகன சேவை

      சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம். சிக்கல் ஸ்ரீ சிங்கார வேலவர் காலை மோகனாவதாரம். இரவு தங்கமயில் வாகனத்தில் பவனி. மதுரை சமீபம் சோலைமலை ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் யானை வாகன புறப்பாடு. உத்திரமாயூரம் ஸ்ரீ வள்ளலார் சந்நிதியில் சுவாமி ஸ்ரீ சந்திரசேகரர் புறப்பாடு. குமாரவயலூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் ரிஷப வாகனத்தில் புறப்பாடு. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் காலை திருமஞ்சன சேவை. மாலை ஊஞ்சல் சேவை, மாட வீதி புறப்பாடு.

      திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீ சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு. லால்குடி ஸ்ரீ பிரவிருந்த ஸ்ரீமதி என்கிற ஸ்ரீ பெரு திருப்பிராட்டியார் சமேத ஸ்ரீ சப்தரிஷீஸ்வரர் கோவிலில் அபிஷேகம் அலங்காரம். திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு. கரூர் தான்தோன்றிமலை ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடரமண சுவாமிக்கு திருமஞ்சன சேவை. தூத்துக்குடி ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் ஸ்ரீ மரகதாம்பிகை கோவில்களில் அபிஷேகம். பெருஞ்சேரி ஸ்ரீ வாகீஸ்வரர், படைவீடு ஸ்ரீ ரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு. திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் கிளி வாகன சேவை. இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மனுக்கு அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-சாந்தம்

      ரிஷபம்-உயர்வு

      மிதுனம்-வெற்றி

      கடகம்-உதவி

      சிம்மம்-தனம்

      கன்னி-முயற்சி

      துலாம்- களிப்பு

      விருச்சிகம்-உவகை

      தனுசு- உண்மை

      மகரம்-கவனம்

      கும்பம்-உழைப்பு

      மீனம்-நேர்மை

