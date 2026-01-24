என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 24 ஜனவரி 2026: பெருமாள் கோவில்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்
      24 Jan 2026 7:00 AM IST
      • வளர்பிறை சஷ்டி விரதம்.
      • உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீ சீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சனம்.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு தை-10 (சனிக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : சஷ்டி இரவு 11.14 மணி வரை பஞ்சமி

      நட்சத்திரம் : உத்திரட்டாதி நண்பகல் 1.19 மணி வரை பிறகு ரேவதி

      யோகம் : சித்த, மரணயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      சஷ்டி விரதம், ஸ்ரீவரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை

      இன்று வளர்பிறை சஷ்டி விரதம். திருநள்ளாறு ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம். திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் உற்சவம் ஆரம்பம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல். கலிகம்ப நாயனார் குரு பூஜை. நயினார் கோவில் ஸ்ரீ சவுந்தர நாயகி அம்மன், திருவாடானை ஸ்ரீ சிநேகவல்லியம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள், மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி, கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் கோவில்களில் ஸ்ரீ வரதராஜ மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை.

      உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீ சீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சனம். திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள், ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி, ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், திருவட்டாறு ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோவில்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம். திருஇந்தளூர் ஸ்ரீ பரிமளரங்கநாதர் புறப்பாடு. ஸ்ரீ ரங்கம் ஸ்ரீநம்பெருமாள், திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவப் பெருமாள் கோவில்களில் திருமஞ்சனம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-வெற்றி

      ரிஷபம்-பக்தி

      மிதுனம்-பாராட்டு

      கடகம்-கவனம்

      சிம்மம்-நற்செயல்

      கன்னி-லாபம்

      துலாம்- தாமதம்

      விருச்சிகம்-வரவு

      தனுசு- ஆதாயம்

      மகரம்-இரக்கம்

      கும்பம்-நன்மை

      மீனம்-பொறுமை

