      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 24 பிப்ரவரி 2026: முருகன் கோவில்களில் அபிஷேகம்

      • வளர்பிறை அஷ்டமி.
      • ஸ்ரீ வாஞ்சியம் ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் பவனி.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-12 (செவ்வாய்க்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : சப்தமி காலை 7.49 மணி வரை பிறகு அஷ்டமி மறுநாள்

      விடியற்காலை 4.10 மணி வரை பிறகு நவமி

      நட்சத்திரம் : கார்த்திகை பிற்பகல் 3.47 மணி வரை பிறகு ரோகிணி

      யோகம் : சித்த, அமிர்தயோகம்

      ராகுகாலம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை

      சூலம் : வடக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 8 மணி முதல் 9 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருத்தணி, திருப்போரூர், வடபழனி, குன்றத்தூர், கந்தகோட்டம், வல்லக்கோட்டை முருகன் கோவில்களில் அபிஷேகம்

      இன்று வளர்பிறை அஷ்டமி. வேலூர் கோட்டை துர்கையம்மன், கதிராமங்கலம் ஸ்ரீ வனதுர்கையம்மன், பட்டீஸ்வரம் ஸ்ரீதுர்கை கோவில்களில் காலை அபிஷேகம். குரங்கனி ஸ்ரீ முத்துமாலையம்மன் பவனி. சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் பேராயிரம் கொண்ட தங்கப்பூமாலை சூடியருளல். திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் கத்தவால் சமஸ்தான மண்டபம் எழுந்தருளல். சங்கரன் கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் வெள்ளிப் பாவாடை தரிசனம், திருத்தணி, திருப்போரூர், வடபழனி, குன்றத்தூர், கந்தகோட்டம், வல்லக்கோட்டை முருகன் கோவில்களில் அபிஷேகம்.

      திருநெல்வேலி சமீபம் 3-ம் நவதிருப்பதி செவ்வாய் பகவானுக்குரிய தலமான ஸ்ரீ குமுதவல்லித் தாயார் சமேத வைத்தமாநிதிப் பெருமாள் கோவிலில் திருமஞ்சன சேவை. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ ஆண்டாள் மூலவருக்குத் திருமஞ்சன சேவை, திருநறை யூர் ஸ்ரீ சித்தநாதீசுவரர் கோவிலில் ஸ்ரீ சண்முகருக்கு சத்ரு, சம்ஹார அர்ச்சனை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ ஆண்டாள், ஸ்ரீ ரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல். ஸ்ரீ வாஞ்சியம் ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் பவனி.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-மேன்மை

      ரிஷபம்-நிம்மதி

      மிதுனம்-வெற்றி

      கடகம்-ஆசை

      சிம்மம்-செலவு

      கன்னி-சுகம்

      துலாம்- நன்மை

      விருச்சிகம்-அமைதி

      தனுசு- ஆதரவு

      மகரம்-வரவு

      கும்பம்-சுபம்

      மீனம்-முயற்சி

