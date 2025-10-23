என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 23 அக்டோபர் 2025: குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு அபிஷேகம்
- சிக்கல் ஸ்ரீ சிங்கார வேலவர் நாகா பரணக்காட்சி.
- ஆலங்குடி ஸ்ரீ குருபகவான் கொண்டைக்கடலைச் சாற்று வைபவம்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு ஐப்பசி-6 (வியாழக்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : துவிதியை இரவு 9.44 மணி வரை பிறகு திருதியை
நட்சத்திரம் : விசாகம் மறுநாள் விடியற்காலை 4.38 மணி வரை பிறகு அனுஷம்
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை
சூலம் : தெற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை
சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்
இன்று சந்திர தரிசனம். சிக்கல் ஸ்ரீ சிங்கார வேலவர் நாகா பரணக்காட்சி. இரவு ஆட்டுக்கிடா வாகனத்தில் புறப்பாடு. குமாரவயலூர் ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் சேஷ வாகனத்தில் பவனி. வள்ளியூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் ஏக சிம்மாசனத்தில் புறப்பாடு. ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் பவனி. ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு. சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் புஷ்பாங்கி சேவை. சோழவந்தான் அருகில் குருவித்துறை ஸ்ரீ சித்திராத வல்லபப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ குருபகவானுக்கு திருமஞ்சனம்.
ஆலங்குடி ஸ்ரீ குருபகவான் கொண்டைக்கடலைச் சாற்று வைபவம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சன சேவை. குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு அபிஷேகம். தக்கோலம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிக்கு அபிஷேகம். திருமெய்யம் ஸ்ரீ சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு. திருக்கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் திருமஞ்சனம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ ராமர் மூலவருக்கு திருமஞ்சன சேவை.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-பாராட்டு
ரிஷபம்-பணிவு
மிதுனம்-உதவி
கடகம்-ஆசை
சிம்மம்-அன்பு
கன்னி-கடமை
துலாம்- ஆர்வம்
விருச்சிகம்-வெற்றி
தனுசு- நிறைவு
மகரம்-உண்மை
கும்பம்-இனிமை
மீனம்-கண்ணியம்