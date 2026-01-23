என் மலர்
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 23 ஜனவரி 2026: மாரியம்மன் கோவில்களில் பாலாபிஷேகம்
- வசந்த பஞ்சமி.
- திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு கிளி வாகன சேவை.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு தை-9 (வெள்ளிக்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : பஞ்சமி நள்ளிரவு 12.51 மணி வரை பிறகு சஷ்டி.
நட்சத்திரம் : பூரட்டாதி பிற்பகல் 2.08 மணி வரை பிறகு உத்திரட்டாதி
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை
எமகண்டம் : பிற்பகல் 3 மணி முதல் 4.30 மணி வரை
சூலம் : மேற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை
திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு கிளி வாகன சேவை
இன்று வசந்த பஞ்சமி. காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ உலகளந்த பெருமாள் உற்சவம் ஆரம்பம். கல்லிடைக்குறிச்சி, திருவாவடுதுறை தலங்களில் ஸ்ரீ சிவபெருமான் பவனி, சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம். ராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு, கீழ்த் திருப்பதி ஸ்ரீகோவிந்தராஜப் பெருமாளுக்கு திருமஞ்சனம். மாலை ஊஞ்சல் சேவை. திருமாலிருஞ்சோலை. ஸ்ரீ கள்ளழகர் கோவிலில் ஸ்ரீ சுந்தரவல்லித் தாயார் புறப்பாடு. திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு. லால்குடி ஸ்ரீ சப்தரிஷீஸ்வரர் கோவிலில் அபிஷேகம்.
கரூர் தான்தோன்றிமலை ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கடராமண சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம் பெருஞ்சேரி ஸ்ரீ வாகீஸ்வரர். படைவீடு ஸ்ரீ ரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு தூத்துக்குடி ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் அபிஷேகம். திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு கிளி வாகன சேவை. இருக்கன்குடி ஸ்ரீமாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு பாலாபிஷேகம்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-உதவி
ரிஷபம்-சுபம்
மிதுனம்-ஆக்கம்
கடகம்-தேர்ச்சி
சிம்மம்-வளமை
கன்னி-நன்மை
துலாம்- ஆர்வம்
விருச்சிகம்-சிந்தனை
தனுசு- பாராட்டு
மகரம்-பாசம்
கும்பம்-விருத்தி
மீனம்-பரிசு