      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 23 பிப்ரவரி 2026: சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 23 பிப்ரவரி 2026: சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Feb 2026 7:00 AM IST (Updated: 23 Feb 2026 7:00 AM IST)
      • கார்த்திகை விரதம்.
      • பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-11 (திங்கட்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : சஷ்டி காலை 10.08 மணி வரை பிறகு சப்தமி

      நட்சத்திரம் : பரணி மாலை 5.25 மணி வரை பிறகு கார்த்திகை

      யோகம் : சித்த, மரணயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      இன்று கார்த்திகை விரதம், சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம், அலங்காரம்

      இன்று கார்த்திகை விரதம். திருவொற்றியூர், திருவெண்காடு, விருத்தாசலம் கோவில்களில் ஸ்ரீ சிவபெருமான் திருவீதிஉலா. திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் பிரணவ உபதேசம் அருளிய காட்சி. கும்பகோணம் ஸ்ரீ சக்கரபாணி பெருமாள் சந்திர பிரபையில் பவனி. சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சன சேவை.

      நத்தம் வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயாசனப் பெருமாளுக்கு காலையில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு. கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதருக்கு காலையில் பால் அபிஷேகம். திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட்நகர், திருவிடைமருதூர் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு சோமவார அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-பொறுமை

      ரிஷபம்-இன்பம்

      மிதுனம்-அமைதி

      கடகம்-போட்டி

      சிம்மம்-ஆதரவு

      கன்னி-உற்சாகம்

      துலாம்- நட்பு

      விருச்சிகம்-பெருமை

      தனுசு- ஆக்கம்

      மகரம்-புகழ்

      கும்பம்-அனுகூலம்

      மீனம்-பக்தி

