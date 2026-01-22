என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 22 ஜனவரி 2026: தக்கோலம் தட்சிணாமூர்த்திக்கு அபிஷேகம்
- வளர்பிறை சதுர்த்தி விரதம்.
- குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு அபிஷேகம்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு தை-8 (வியாழக்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : சதுர்த்தி மறுநாள் பின்னிரவு 2.08 மணி வரை பிறகு பஞ்சமி
நட்சத்திரம் : சதயம் பிற்பகல் 2.33 மணி வரை பிறகு பூரட்டாதி
யோகம் : மரண, சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை
சூலம் : தெற்கு
நல்ல நேரம் : காலை 9 மணி முதல் 10 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சனம்
இன்று வளர்பிறை சதுர்த்தி விரதம். சுவாமிமலை ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம். அப்பூதி அடிகள் நாயனார் குருபூஜை. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் சகஸ்ர கலசாபிஷேகம், மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல். சோழவந்தான் அருகில் குருவித்துறை ஸ்ரீ சித்திர ரத வல்லபப் பெருமாள் கோவிலில் ஸ்ரீ குருபகவானுக்கு திருமஞ்சனம். ஆலங்குடி ஸ்ரீ குருபகவானுக்கு கொண்டைக்கடலைச் சாற்று வைபவம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிக்கு குருவார திருமஞ்சனம்.
குறுக்குத்துறை ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு அபிஷேகம். தக்கோலம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிக்கு அபிஷேகம். திருமெய்யம் ஸ்ரீ சத்தியமூர்த்தி புறப்பாடு. திருக்கோஷ்டியூர் ஸ்ரீ சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் திருமஞ்சனம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு கோவிலில் ஸ்ரீ ராமருக்கு திருமஞ்சனம். ஸ்ரீ பெரும்புதூர் ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் பவனி. ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் புறப்பாடு. தேரெழுந்தூர் ஸ்ரீ ஞானசம்பந்தர் புறப்பாடு.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-விவேகம்
ரிஷபம்-தேர்ச்சி
மிதுனம்-பெருமை
கடகம்-போட்டி
சிம்மம்-கவனம்
கன்னி-மாற்றம்
துலாம்- களிப்பு
விருச்சிகம்-வரவு
தனுசு- அமைதி
மகரம்-ஆசை
கும்பம்-இன்பம்
மீனம்-கடமை