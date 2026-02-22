என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 22 பிப்ரவரி 2026: சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சன சேவை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Feb 2026 7:00 AM IST (Updated: 22 Feb 2026 7:00 AM IST)
      • வளர்பிறை சஷ்டி விரதம்.
      • ராமேசுவரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-10 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : பஞ்சமி நண்பகல் 12.17 மணி வரை பிறகு சஷ்டி

      நட்சத்திரம் : அசுவினி இரவு 6.55 மணி வரை பிறகு பரணி

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      காஞ்சிபுரம், சமயபுரம், இருக்கன்குடி, தஞ்சை புன்னை நல்லூர் அம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம்

      இன்று வளர்பிறை சஷ்டி விரதம். சூரியனார் கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சன சேவை. திருக்கோஷ்டி யூர் ஸ்ரீ சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் உற்சவம் ஆரம்பம். மரத்தோளுக்கினியானில் புறப்பாடு. நத்தம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் புறப்பாடு. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் உள்ள ஸ்ரீ அனுமனுக்கு திருமஞ்சன சேவை. சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் புறப்பாடு. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சன சேவை.

      ராமேசுவரம் ஸ்ரீ பர்வதவர்த்தினியம்மன் ஊஞ்சலில் காட்சி. திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீ அங்காரகருக்கும், ஸ்ரீ செல்வமுத்துக் குமார சுவாமிக்கும் அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. காஞ்சி காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன், தஞ்சை புன்னை நல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் புறப்பாடு. தேவகோட்டை ஸ்ரீசிலம்பணி விநாயகர், ஆறுமுகமங்கலம் ஸ்ரீ ஆயிரத்தொன்று விநாயகர் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-ஜெயம்

      ரிஷபம்-மகிழ்ச்சி

      மிதுனம்-சுபம்

      கடகம்-உயர்வு

      சிம்மம்-நட்பு

      கன்னி-அமைதி

      துலாம்- புகழ்

      விருச்சிகம்-ஆதரவு

      தனுசு- புகழ்

      மகரம்-ஆதரவு

      கும்பம்-வரவு

      மீனம்-கீர்த்தி

