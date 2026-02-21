என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 21 பிப்ரவரி 2026: வளர்பிறை சதுர்த்தி
- குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்.
- மிலட்டூர் ஸ்ரீ விநாயகப் பெருமான் புறப்பாடு.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-9 (சனிக்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : சதுர்த்தி பிற்பகல் 2.12 வரை பிறகு பஞ்சமி
நட்சத்திரம் : ரேவதி இரவு 8.15 வரை பிறகு அசுவினி
யோகம் : மரண/சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : காலை 9.00 மணி முதல் 10.30 மணி வரை
எமகண்டம் : நண்பகல் 1.30 மணி முதல் 3.00 மணி வரை
சூலம் : கிழக்கு
நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை
குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்
வளர்பிறை சதுர்த்தி. குச்சனூர் ஸ்ரீ சனிபகவானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம். பெருவயல் ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் உற்சவம் ஆரம்பம். திருச்செந்தூர் ஸ்ரீ முருகப் பெருமான் உற்சவம் ஆரம்பம். பெரிய தங்கப் பல்லக்கில் பவனி. நத்தம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் திருவீதியுலா. திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல். ஆழ்வார் திருநகரி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் பவனி. நயினார் கோவில் ஸ்ரீ சௌந்தரநாயகி அம்மன், திருவாடானை ஸ்ரீ சிநேகவல்லியம்மன் தலங்களில் காலை அபிஷேகம்.
திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள், மன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால சுவாமி, கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் தலங்களில் ஸ்ரீ வரதராஜருக்கு திருமஞ்சனம். திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப்பெருமாள், ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீ வைகுண்டபதி, திருவட்டாறு ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம். உப்பிலியப்பன் கோவில் ஸ்ரீஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள் ஸ்திர வார திருமஞ்சனம். ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகப் பெருமாள் தலங்களில் திருமஞ்சனம். மிலட்டூர் ஸ்ரீ விநாயகப் பெருமான் புறப்பாடு.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-ஆதாயம்
ரிஷபம்-ஆதரவு
மிதுனம்-உவகை
கடகம்-போட்டி
சிம்மம்-லாபம்
கன்னி-பெருமை
துலாம்- நற்செயல்
விருச்சிகம்-நட்பு
தனுசு- உண்மை
மகரம்-தேர்ச்சி
கும்பம்-கீர்த்தி
மீனம்-சாதனை