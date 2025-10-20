என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்வழிபாடு

      வழிபாடு

      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 20 அக்டோபர் 2025: தீபாவளி பண்டிகை
      X

      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 20 அக்டோபர் 2025: தீபாவளி பண்டிகை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Oct 2025 7:00 AM IST (Updated: 20 Oct 2025 7:00 AM IST)
      • வள்ளியூர் ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் உற்சவம் ஆரம்பம்.
      • சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஐப்பசி-3 (திங்கட்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : சதுர்த்தசி மாலை 4.14 மணி வரை பிறகு அமாவாசை

      நட்சத்திரம் : அஸ்தம் இரவு 9.26 மணி வரை பிறகு சித்திரை

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      இன்று தீபாவளி பண்டிகை, சுப முகூர்த்த தினம், சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்

      இன்று தீபாவளி பண்டிகை. சுபமுகூர்த்த தினம் (எண்ணெய் தேய்த்து கங்கா ஸ்நானம் செய்ய உகந்த நேரம் விடியற்காலை 3.30 மணிக்கு மேல் 6 மணிக்குள்). வள்ளியூர் ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் உற்சவம் ஆரம்பம். வெள்ளி மயில் வாகனத்தில் பவனி. மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி அம்மன் வைரக்கிரீடம் சாற்றியருளல். ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாளுக்கு திருமஞ்சனம். திருப்பதி ஸ்ரீ ஏழுமலையப்பன் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல். கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சன சேவை.

      நத்தம் வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயாசனப் பெருமாளுக்கு காலையில் திருமஞ்சனம். கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதருக்கு காலையில் பால் அபிஷேகம். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி. சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம். திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட்நகர், திருவிடைமருதூர் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு சோமவார அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-மாற்றம்

      ரிஷபம்-சாந்தம்

      மிதுனம்-மகிழ்ச்சி

      கடகம்-லாபம்

      சிம்மம்-சுகம்

      கன்னி-வெற்றி

      துலாம்- புகழ்

      விருச்சிகம்-நற்செயல்

      தனுசு- அன்பு

      மகரம்-வரவு

      கும்பம்-போட்டி

      மீனம்-மேன்மை

      Spirituality Today Panchangam Today Rasipalan ஆன்மிகம் ஜோதிடம் இன்றைய பஞ்சாங்கம் ராசிபலன் இன்றைய ராசிபலன் 
      Next Story
      ×
        X