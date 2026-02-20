என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 20 பிப்ரவரி 2026: மாரியம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு அபிஷேகம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Feb 2026 7:00 AM IST (Updated: 20 Feb 2026 7:00 AM IST)
      • சுபமுகூர்த்த தினம்.
      • திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் கிளிவாகன சேவை.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு மாசி-8 (வெள்ளிக்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : திருதியை பிற்பகல் 3.53 வரை பிறரு சதுர்த்தி

      நட்சத்திரம் : உத்திரட்டாதி இரவு 9.19 வரை பிறகு ரேவதி

      யோகம் : சித்த/அமிர்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 10.30 மணி முதல் 12.00 மணி வரை

      எமகண்டம் : பிற்பகல் 3.00 மணி முதல் 4.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை

      திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் கிளிவாகன சேவை

      சுபமுகூர்த்த தினம். மதுரை ஸ்ரீ கூடலழகர் உற்சவம் ஆரம்பம். அன்ன வாகனத்தில் இராஜாங்க சேவை. சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம். இராமேஸ்வரம் ஸ்ரீ பர்வத வர்த்தினியம்மன் நவசக்தி மண்டம் எழுந்தருளி அம்பாள் தங்கப் பல்லக்கில் புறப்பாடு. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் காலை திருமஞ்சன சேவை, மாலை ஊஞ்சல் சேவை, மாடவீதி புறப்பாடு. திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ பிருகத் சுந்தரகுசாம்பிகை புறப்பாடு.

      லால்குடி ஸ்ரீ பிரவிருந்த ஸ்ரீமதி என்கிற ஸ்ரீ பெரு திருப்பிராட்டியார் சமேத ஸ்ரீ சப்தரிஷீஸ்வரர் கோவிலில் அபிஷேகம், அலங்காரம். கரூர் தான் தோன்றிமலை ஸ்ரீ கல்யாண வெங்கட ரமண சுவாமிக்கு திருமஞ்சன சேவை. பெருஞ்சேரி ஸ்ரீ வாகீஸ்வரர், படைவீடு ஸ்ரீ ரேணுகாம்பாள் புறப்பாடு. தூத்துக்குடி ஸ்ரீ பாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் ஸ்ரீ மரகதாம்பிகை கோவில்களில் அபிஷேகம், அலங்காரம். திருத்தணி ஸ்ரீ முருகப்பெருமான் கிளிவாகன சேவை. இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலை சிறப்பு அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-செலவு

      ரிஷபம்-சுபம்

      மிதுனம்-வரவு

      கடகம்-சுகம்

      சிம்மம்-பாராட்டு

      கன்னி-உயர்வு

      துலாம்- கடமை

      விருச்சிகம்-தெளிவு

      தனுசு- முயற்சி

      மகரம்-ஆக்கம்

      கும்பம்-உழைப்பு

      மீனம்-பக்தி

