என் மலர்
வழிபாடு
Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 2 அக்டோபர் 2025: விஜயதசமி
- ஒப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசர் தேர்,
- குழந்தைகள் கல்வி தொடங்க உகந்த நாள்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
விசுவாவசு ஆண்டு புரட்டாசி-16 (வியாழன்கிழமை)
பிறை : வளர்பிறை
திதி : தசமி பிற்பகல் 3.45 வரை பிறகு ஏகாதசி
நட்சத்திரம் : உத்திராடம் காலை 6.52 வரை பிறகு திருவோணம்
யோகம் : சித்தயோகம்
ராகுகாலம் : பகல் 1.30 முதல் 3 மணி வரை
எமகண்டம் : காலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரை
சூலம் : தெற்கு
நல்ல நேரம் : நண்பகல் 12.30 முதல் 1.30 வரை மாலை 6.30 மணி முதல் 7.30 மணி வரை
குலசேகரபட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழா
ஒப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசர் தேர், குலசேகரபட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழா சூரசம்ஹாரம், விஜயதசமி, குழந்தைகள் கல்வி தொடங்க உகந்த நாள்.
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்-மகிழ்ச்சி
ரிஷபம்-நிறைவு
மிதுனம்-பகை
கடகம்-மறதி
சிம்மம்-அச்சம்
கன்னி-நலம்
துலாம்- முயற்சி
விருச்சிகம்-நன்மை
தனுசு- அனுகூலம்
மகரம்-நட்பு
கும்பம்-போட்டி
மீனம்-பக்தி
Next Story