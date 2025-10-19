என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 19 அக்டோபர் 2025: சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சனம்

      19 Oct 2025
      • சுபமுகூர்த்த தினம்.
      • ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு ஐப்பசி-2 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : திரயோதசி பிற்பகல் 3.04 மணி வரை பிறகு சதுர்த்தசி

      நட்சத்திரம் : உத்திரம் இரவு 7.37 மணி வரை பிறகு அஸ்தம்

      யோகம் : அமிர்தயோகம்

      ராகுகாலம் : மாலை 4.30 மணி முதல் 6 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      சூலம் : மேற்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 7 மணி முதல் 8 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      இன்று மாத சிவராத்திரி, காஞ்சி காமாட்சியம்மன், சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில்களில் அபிஷேகம்

      இன்று மாத சிவராத்திரி. சுபமுகூர்த்த தினம். நரக சதுர்த்தசி ஸ்நானம். உத்திரமாயூரம் ஸ்ரீ வள்ளலார் சந்நிதியில் சுவாமி சந்திரசேகரர் புறப்பாடு. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் ஊஞ்சலில் சேவை, மாட வீதி புறப்பாடு. சூரியனார்கோவில் ஸ்ரீ சூரிய நாராயணருக்கு திருமஞ்சனம். கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதி எதிரில் உள்ள ஸ்ரீ அனுமனுக்கு திருமஞ்சனம். திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயருக்கு திருமஞ்சனம்.

      திருப்போரூர் ஸ்ரீ முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம். சாத்தூர் ஸ்ரீ வேங்கடேசப் பெருமாள் புறப்பாடு. வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஸ்ரீ அங்காரகருக்கும், ஸ்ரீ செல்வமுத்துக் குமார சுவாமிக்கும் அபிஷேகம். காஞ்சி ஸ்ரீ காமாட்சியம்மன், இருக்கன்குடி ஸ்ரீ மாரியம்மன், சமயபுரம் ஸ்ரீ மாரியம்மன், தஞ்சை புன்னை நல்லூர் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவில்களில் காலையில் அபிஷேகம். ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் புறப்பாடு. தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ சிலம்பணி விநாயகருக்கு அபிஷேகம்.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-லாபம்

      ரிஷபம்-தாமதம்

      மிதுனம்-அன்பு

      கடகம்-புகழ்

      சிம்மம்-மாற்றம்

      கன்னி-தனம்

      துலாம்- தெளிவு

      விருச்சிகம்-நிறைவு

      தனுசு- பரிசு

      மகரம்-நன்மை

      கும்பம்-ஆக்கம்

      மீனம்-வரவு

