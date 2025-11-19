என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ஆன்மிகம்வழிபாடு

      வழிபாடு

      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 19 நவம்பர் 2025: சர்வ அமாவாசை
      X

      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 19 நவம்பர் 2025: சர்வ அமாவாசை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Nov 2025 7:00 AM IST (Updated: 19 Nov 2025 7:00 AM IST)
      • ராமேசுவரம், வேதாரண்யம், திலகைப்பதி, திருவெண்காடு, திருவள்ளூர் கோவில்களில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வது நன்று.
      • திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு கார்த்திகை-3 (புதன்கிழமை)

      பிறை : தேய்பிறை

      திதி : சதுர்த்தசி காலை 10.27 மணி வரை பிறகு அமாவாசை

      நட்சத்திரம் : சுவாதி காலை 9.21 மணி வரை பிறகு விசாகம்

      யோகம் : சித்தயோகம்

      ராகுகாலம் : நண்பகல் 12 மணி முதல் 1.30 மணி வரை

      எமகண்டம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      சூலம் : வடக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை

      இன்று சர்வ அமாவாசை ராமேசுவரம், திருவள்ளூர் கோவில்களில் தர்ப்பணம் செய்வது நன்று

      இன்று சர்வ அமாவாசை. ராமேசுவரம், வேதாரண்யம், திலகைப்பதி, திருவெண்காடு, திருவள்ளூர் கோவில்களில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வது நன்று. திருக்கண்ணபுரம் ஸ்ரீ சவுரிராஜப் பெருமாள் ஸ்ரீ விபீஷணாழ்வாருக்கு நடையழகு சேவை காண்பித்தருளல். மது ராந்தகம் ஏரிகாத்த ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம். பத்ராசலம் ஸ்ரீ ராமபிரான் புறப்பாடு. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ நம்பெருமாள், தேவக்கோட்டை ஸ்ரீ ரங்கநாதர், ஸ்ரீ வைகுண்டம் ஸ்ரீவைகுண்டபதி கோவில்களில் திருமஞ்சனம்.

      திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர், அன்னை ஸ்ரீ காந்திமதியம்மனுக்கு மஞ்சள் நீராட்டு விழா. திருநெல்வேலி சமீபம் 4-ம் நவதிருப்பதி திருபுளிங்குடி ஸ்ரீ பூமிபாலகர், ஸ்ரீ புளியங்குடி வள்ளியம்மை கோவிலில் திருமஞ்சனம். கரூரில் அமராவதி நதியின் வடகரையில் உததான சயனத்தில் ஸ்ரீ அபயபிரதான ஸ்ரீரங்கநாதர் புறப்பாடு. திருப்பெருந்துறை ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-ஆசை

      ரிஷபம்-பரிசு

      மிதுனம்-வரவு

      கடகம்-தாமதம்

      சிம்மம்-நட்பு

      கன்னி-தெளிவு

      துலாம்- நற்சொல்

      விருச்சிகம்-மகிழ்ச்சி

      தனுசு- முயற்சி

      மகரம்-சாந்தம்

      கும்பம்-விவேகம்

      மீனம்-பாசம்

      Spirituality Today Panchangam Today Rasipalan ஆன்மிகம் இன்றைய பஞ்சாங்கம் ராசிபலன் இன்றைய ராசிபலன் 
      Next Story
      ×
        X