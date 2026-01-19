என் மலர்tooltip icon
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 19 ஜனவரி 2026: சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்
      Indraya Panchangam மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்- 19 ஜனவரி 2026: சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Jan 2026 8:06 AM IST
      • திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் தைலக்காப்பு சம்ரோஷனம்.
      • பத்ராசலம் ஸ்ரீராமபிரான் புறப்பாடு.

      இன்றைய பஞ்சாங்கம்

      விசுவாவசு ஆண்டு தை-5 (திங்கட்கிழமை)

      பிறை : வளர்பிறை

      திதி : பிரதமை பின்னிரவு 3.11 மணி வரை பிறகு துவிதியை

      நட்சத்திரம் : உத்திராடம் நண்பகல் 1.04 மணி வரை பிறகு திருவோணம்

      யோகம் : மரண, அமிர்தயோகம்

      ராகுகாலம் : காலை 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை

      எமகண்டம் : நண்பகல் 10.30 மணி முதல் 12 மணி வரை

      சூலம் : கிழக்கு

      நல்ல நேரம் : காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை, மாலை 3 மணி முதல் 4 மணி வரை

      சிவன் கோவில்களில் சோமவார அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு

      இன்று திருவோண விரதம். திருமாலிருஞ்சோலை ஸ்ரீ கள்ளழகர் தைலக்காப்பு சம்ரோஷனம். கல்லிடைக்குறிச்சி, திருவாவடுதுறை கோவில்களில் ஸ்ரீ சிவபெருமான் பவனி. மதுரை ஸ்ரீ செல்லத்தம்மன் ரதோற்சவம். சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம். திருநெல்வேலி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் கொலு தர்பார் காட்சி. கீழ்த்திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜப் பெருமாள் சந்நிதியில் ஸ்ரீ கருடாழ்வாருக்குத் திருமஞ்சன சேவை.

      நத்தம் வரகுணவல்லித் தாயார் சமேத ஸ்ரீ விஜயாசனப் பெருமாளுக்கு காலையில் அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. திருச்சேறை ஸ்ரீ சாரநாதர் புறப்பாடு. கோவில்பட்டி ஸ்ரீ செண்பகவல்லி அம்பாள் சமேத ஸ்ரீ பூவண்ணநாதருக்கு காலை பால் அபிஷேகம். திருமயிலை, திருவான்மியூர், பெசன்ட் நகர், திருவிடைமருதூர் கோவில்களில் காலையில் சிறப்பு சோமவார அபிஷேகம், அலங்காரம், வழிபாடு. திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பார்த்த சாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சன சேவை. பத்ராசலம் ஸ்ரீராமபிரான் புறப்பாடு.

      இன்றைய ராசிபலன்

      மேஷம்-நன்மை

      ரிஷபம்-ஆர்வம்

      மிதுனம்-சிறப்பு

      கடகம்-வெற்றி

      சிம்மம்-சுகம்

      கன்னி-மேன்மை

      துலாம்- கவனம்

      விருச்சிகம்-கடமை

      தனுசு- நட்பு

      மகரம்-உதவி

      கும்பம்-அமைதி

      மீனம்-தாமதம்

